Previsioni Meteo Senago: il bollettino per domani sabato 21 settembre

MeteoWeb

Sabato 21 Settembre a Senago si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. Le previsioni meteo indicano una leggera diminuzione della temperatura nel corso della giornata, con un picco massimo atteso intorno ai 23,5°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà variabile, con nubi sparse che si alterneranno a momenti di cielo più sereno, soprattutto nelle ore mattutine. La velocità del vento si manterrà su valori moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 12,2 km/h nel pomeriggio.

Durante la notte, le condizioni meteo a Senago saranno caratterizzate da cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 17,5°C. La copertura nuvolosa sarà alta, con un’umidità che si aggirerà attorno al 67%. La velocità del vento sarà debole, proveniente da Nord Est.

Nella mattina, si assisterà a un miglioramento temporaneo delle condizioni meteo, con poche nuvole e temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 22,8°C entro le ore centrali della mattinata. L’umidità scenderà fino al 45%, rendendo l’aria più secca e gradevole. Il vento sarà leggero, con una velocità che non supererà i 6,8 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a una leggera diminuzione delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 20,8°C verso le ore serali. La probabilità di precipitazioni rimarrà molto bassa, attestandosi attorno al 2%. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 56%.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a 17,5°C. L’umidità si manterrà elevata, intorno al 68%, e il vento continuerà a soffiare da Nord Est a una velocità moderata.

In conclusione, le previsioni meteo per Senago nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una leggera oscillazione della copertura nuvolosa. Si prevede che le condizioni rimarranno simili anche nei giorni successivi, con un clima tipicamente autunnale che caratterizzerà la fine di Settembre. Gli amanti del clima mite troveranno sicuramente soddisfazione in queste condizioni, mentre è consigliabile prepararsi a un aumento dell’umidità e a un cielo più nuvoloso nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Sabato 21 Settembre a Senago

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.2° perc. +16.7° Assenti 4.4 NE max 4.9 Grecale 68 % 1022 hPa 4 nubi sparse +15.8° perc. +15.3° Assenti 4.7 NE max 5.5 Grecale 73 % 1022 hPa 7 poche nuvole +17.3° perc. +16.8° Assenti 2.4 ENE max 5 Grecale 66 % 1022 hPa 10 poche nuvole +22° perc. +21.6° Assenti 2.2 ESE max 6 Scirocco 49 % 1022 hPa 13 nubi sparse +23.5° perc. +23° prob. 2 % 6.9 SE max 6.1 Scirocco 43 % 1021 hPa 16 nubi sparse +22.3° perc. +21.8° prob. 2 % 7.1 SE max 7.5 Scirocco 49 % 1020 hPa 19 cielo coperto +19.1° perc. +18.7° Assenti 3.5 ESE max 4.4 Scirocco 62 % 1021 hPa 22 cielo coperto +17.9° perc. +17.5° Assenti 4.8 NNE max 5.5 Grecale 67 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 19:17

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.