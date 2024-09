Previsioni Meteo Seregno: il bollettino per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 19 Settembre a Seregno indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà completamente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 14,4°C e una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Ovest. La mattina porterà un leggero miglioramento, con temperature che saliranno fino a 22,3°C intorno a mezzogiorno, sebbene il cielo rimarrà nuvoloso. Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, mantenendosi comunque sopra i 19°C. La sera si prevede che ci saranno nubi sparse e possibili piogge leggere.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, il cielo sarà coperto con una temperatura di 14,4°C e un’umidità del 71%. La brezza leggera proveniente da Nord-Nord Ovest non supererà i 5,7 km/h. Proseguendo verso le prime ore del giorno, le temperature scenderanno leggermente, mantenendosi comunque sopra i 14°C. La copertura nuvolosa rimarrà costante, raggiungendo il 100%.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, ma le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 22,1°C entro le 11:00. L’umidità si ridurrà al 41%, mentre il vento sarà debole, con velocità comprese tra 2,3 km/h e 6,4 km/h. Le probabilità di pioggia rimarranno basse, attorno al 2%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto e le temperature inizieranno a scendere, passando da 21,6°C a 19,4°C entro le 16:00. La probabilità di pioggia aumenterà, raggiungendo il 28% verso le 17:00. L’umidità aumenterà nuovamente, attestandosi intorno al 61%.

La sera porterà un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge leggere intorno alle 20:00. La temperatura scenderà ulteriormente a 16,4°C, con un’umidità che raggiungerà il 72%. Le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, con una probabilità di pioggia che si attesterà attorno al 9%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Seregno nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno di cieli sereni e temperature più elevate. Tuttavia, per Giovedì 19 Settembre, è consigliabile prepararsi a una giornata nuvolosa con possibilità di pioggia leggera, specialmente in serata.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Seregno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14.4° perc. +13.7° Assenti 5.7 NNO max 10.3 Maestrale 71 % 1019 hPa 3 cielo coperto +14.1° perc. +13.4° Assenti 8.2 NNO max 16.5 Maestrale 71 % 1017 hPa 6 cielo coperto +14.2° perc. +13.5° Assenti 6.9 NNO max 14 Maestrale 69 % 1017 hPa 9 cielo coperto +20.1° perc. +19.4° Assenti 2.3 SSO max 2.4 Libeccio 48 % 1017 hPa 12 nubi sparse +22.3° perc. +21.7° prob. 2 % 8 S max 8.1 Ostro 40 % 1017 hPa 15 cielo coperto +19.7° perc. +19.2° prob. 26 % 7 SSE max 15.1 Scirocco 56 % 1017 hPa 18 cielo coperto +17.9° perc. +17.4° prob. 22 % 5.9 NNE max 7.3 Grecale 64 % 1018 hPa 21 nubi sparse +16.4° perc. +16° prob. 9 % 7.3 N max 10.7 Tramontana 72 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 19:21

