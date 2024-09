Previsioni Meteo Seregno: il bollettino per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 13 Settembre a Seregno indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa sarà variabile, ma non si prevedono precipitazioni significative. I venti, moderati durante il pomeriggio, contribuiranno a mantenere l’aria fresca e piacevole.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 10,7°C. La copertura nuvolosa sarà al 43%, mentre l’umidità si manterrà attorno al 69%. I venti saranno leggeri, provenienti da Nord-Nord Ovest, con una velocità di circa 5,9 km/h.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 19,6°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, con valori che non supereranno il 2%. L’umidità scenderà progressivamente, favorendo una sensazione di benessere. I venti saranno leggeri, con una velocità che varierà tra 2,2 km/h e 2,9 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un leggero aumento della copertura nuvolosa, che passerà dal 5% al 43%. Le temperature si manterranno attorno ai 16,1°C alle 17:00, con venti che si faranno più sostenuti, raggiungendo i 7,2 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 54%, rendendo l’aria leggermente più fresca.

La sera porterà un incremento della copertura nuvolosa, con valori che si stabilizzeranno attorno al 51%. Le temperature scenderanno fino a 11,3°C entro la mezzanotte. I venti diventeranno più intensi, con raffiche che potranno raggiungere i 33,8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 57%, creando un clima fresco e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Seregno nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una copertura nuvolosa che potrebbe aumentare. Si consiglia di approfittare della giornata di Venerdì per attività all’aperto, poiché le condizioni meteo saranno favorevoli e senza precipitazioni.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +10.3° perc. +9.1° Assenti 4.4 N max 9.1 Tramontana 69 % 1008 hPa 5 cielo sereno +9.6° perc. +9.6° Assenti 3.4 N max 8.3 Tramontana 71 % 1009 hPa 8 cielo sereno +14° perc. +12.8° Assenti 2.3 NNO max 10.4 Maestrale 51 % 1009 hPa 11 cielo sereno +18.5° perc. +17.3° Assenti 1.7 SE max 15.9 Scirocco 34 % 1009 hPa 14 poche nuvole +19.2° perc. +18.1° Assenti 6.6 ENE max 16.2 Grecale 37 % 1010 hPa 17 nubi sparse +16.1° perc. +15.3° Assenti 4.4 ENE max 9.8 Grecale 58 % 1013 hPa 20 nubi sparse +12.5° perc. +11.4° Assenti 10.2 N max 22.9 Tramontana 61 % 1015 hPa 23 nubi sparse +11.3° perc. +10° Assenti 13.4 NNO max 33.8 Maestrale 57 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 19:32

