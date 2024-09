Previsioni Meteo Seregno: il bollettino per domani venerdì 27 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 27 Settembre a Seregno indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente piovose, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che proseguiranno anche nella mattina, mentre nel pomeriggio si assisterà a un parziale miglioramento, con una diminuzione delle precipitazioni. La sera porterà un cielo sereno, ma non mancheranno sporadiche piogge.

Nella notte, a partire da mezzanotte, Seregno sarà avvolta da piogge leggere, con una copertura nuvolosa al 100% e temperature che si attesteranno intorno ai 15,7°C. La velocità del vento sarà debole, proveniente da Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 2,6 km/h. Le precipitazioni saranno moderate, con un accumulo di circa 0,92 mm.

Proseguendo nella mattina, le condizioni non cambieranno significativamente. Alle 07:00, la pioggia continuerà a cadere, con temperature che saliranno leggermente fino a 15,9°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% e le precipitazioni si attesteranno intorno ai 0,31 mm. Anche in questo frangente, il vento sarà debole, proveniente da Sud Est.

Dopo le 09:00, le previsioni del tempo indicano che la pioggia leggera continuerà fino a metà mattina, con temperature che raggiungeranno i 16,2°C. La copertura nuvolosa rimarrà costante, ma a partire dalle 12:00 si prevede un cambiamento, con un cielo coperto e una temperatura di 16,8°C.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, le piogge riprenderanno, ma con intensità minore. Le temperature saliranno fino a 18,6°C alle 16:00, mentre la copertura nuvolosa si manterrà al 100%. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che non supereranno i 0,17 mm.

La sera porterà un miglioramento significativo. Alle 19:00, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno a 16,8°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta al 10%, e le probabilità di pioggia diminuiranno notevolmente. Tuttavia, verso le 21:00, si registreranno nuovamente piogge leggere, con temperature che si attesteranno intorno ai 16,2°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Seregno indicano una giornata di Venerdì 27 Settembre caratterizzata da piogge persistenti, soprattutto nelle prime ore del giorno, seguite da un miglioramento nel pomeriggio e un cielo sereno in serata. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteorologiche, con temperature in lieve aumento e una diminuzione delle precipitazioni.

Tutti i dati meteo di Venerdì 27 Settembre a Seregno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +15.7° perc. +15.9° 0.92 mm 0.4 O max 2.6 Ponente 97 % 1006 hPa 3 cielo coperto +15.7° perc. +15.9° prob. 37 % 1.6 N max 2.8 Tramontana 96 % 1006 hPa 6 pioggia leggera +15.7° perc. +15.9° 0.16 mm 1.3 S max 2.6 Ostro 97 % 1006 hPa 9 pioggia leggera +16.2° perc. +16.4° 0.15 mm 2.6 SE max 5.2 Scirocco 97 % 1008 hPa 12 cielo coperto +16.8° perc. +17° prob. 59 % 4.2 ENE max 9.1 Grecale 95 % 1008 hPa 15 pioggia leggera +18.4° perc. +18.5° 0.17 mm 5.9 ENE max 11.5 Grecale 87 % 1006 hPa 18 pioggia leggera +17.1° perc. +17.1° 0.15 mm 6.6 NE max 6.5 Grecale 85 % 1007 hPa 21 pioggia leggera +16.2° perc. +16.1° 0.2 mm 5.7 ENE max 9.6 Grecale 87 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 19:05

