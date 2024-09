Previsioni Meteo Seregno: tutti i dettagli per domani martedì 17 settembre

MeteoWeb

Martedì 17 Settembre a Seregno si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un inizio piuttosto piovoso che si evolverà verso un pomeriggio più stabile. Le previsioni meteo indicano un abbassamento delle temperature e una significativa copertura nuvolosa, che influenzerà il clima locale. Durante la notte, si registreranno temperature minime attorno ai +11°C, mentre nel corso della giornata si assisterà a un lieve aumento, con massime che toccheranno i +14°C.

Nella notte, le condizioni saranno di nubi sparse con una temperatura di circa +13°C e una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 58%, mentre l’umidità si manterrà intorno al 58%. Con l’arrivo della mattina, le previsioni del tempo indicano l’inizio di piogge leggere, che si intensificheranno nel corso della mattinata. Le temperature si aggireranno attorno ai 12°C, con una copertura nuvolosa al 100% e un’umidità che raggiungerà il 91%. La pioggia sarà accompagnata da una brezza vivace, con velocità del vento che varierà tra 5 e 9 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo subiranno un cambiamento. La pioggia leggera continuerà fino alle prime ore del pomeriggio, per poi lasciare spazio a un cielo coperto. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i +14°C. La probabilità di precipitazioni diminuirà progressivamente, con valori che scenderanno fino al 41% verso le ore 17:00. L’umidità rimarrà alta, attorno all’81%, mentre il vento si manterrà moderato.

Con l’arrivo della sera, le previsioni meteo indicano un miglioramento delle condizioni. Le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, con temperature che si attesteranno intorno ai +11°C. L’umidità si manterrà attorno all’80%, mentre le raffiche di vento saranno più leggere, con velocità che non supereranno i 7 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Seregno mostrano un trend di stabilizzazione. Dopo una giornata di piogge, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con cieli più sereni e temperature in lieve aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Martedì 17 Settembre a Seregno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +13° perc. +11.9° Assenti 9.7 NNE max 20.6 Grecale 58 % 1013 hPa 3 nubi sparse +13.3° perc. +12.2° Assenti 7.7 NE max 19.9 Grecale 61 % 1015 hPa 6 pioggia leggera +13.2° perc. +12.5° 0.13 mm 5 E max 18.3 Levante 73 % 1017 hPa 9 pioggia leggera +12.3° perc. +11.9° 0.55 mm 9.1 ESE max 23.1 Scirocco 91 % 1019 hPa 12 pioggia leggera +12.3° perc. +12° 0.55 mm 7.7 N max 11.8 Tramontana 92 % 1020 hPa 15 cielo coperto +13.9° perc. +13.5° prob. 65 % 8.1 NNO max 12.6 Maestrale 81 % 1019 hPa 18 nubi sparse +12.4° perc. +11.9° prob. 36 % 8 NNO max 15 Maestrale 85 % 1020 hPa 21 nubi sparse +11.6° perc. +11° Assenti 7.2 N max 9.4 Tramontana 82 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 19:25

