Previsioni Meteo Seregno: tutti i dettagli per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Martedì 24 Settembre a Seregno si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un predominio di nuvolosità e la possibilità di piogge leggere. Durante la notte, le temperature si manterranno attorno ai 15°C, con piogge leggere che continueranno a manifestarsi, accompagnate da una copertura nuvolosa del 100%. La mattina si presenterà con cieli coperti e temperature in lieve aumento, che raggiungeranno i 20°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, la situazione non cambierà significativamente, con nuvolosità persistente e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 19°C. La sera porterà nuovamente piogge leggere, con temperature che scenderanno fino a 15°C.

Durante la notte, Seregno sarà avvolta da piogge leggere, con temperature che si attesteranno intorno ai 15°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che si aggirerà attorno al 95%. La velocità del vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 10,6 km/h.

La mattina inizierà con cieli coperti e una temperatura di circa 14,7°C alle 07:00. Le condizioni rimarranno stabili fino a mezzogiorno, quando si raggiungerà il picco di 20°C. L’umidità si manterrà sopra il 70%, mentre il vento continuerà a soffiare leggero da ovest, con velocità che varieranno tra i 3 e i 5 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19°C, con una copertura nuvolosa che si manterrà alta, intorno al 97%. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia rimarrà presente. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 68% verso le 17:00.

La sera porterà un ritorno delle piogge leggere, con temperature che scenderanno fino a 15°C. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, e il vento continuerà a soffiare debolmente. Le piogge si presenteranno con intensità leggera, accumulando circa 0,15 mm di precipitazioni.

In conclusione, le previsioni meteo per Seregno nei prossimi giorni indicano un trend di instabilità, con la possibilità di piogge intermittenti e temperature che si manterranno su valori miti. Domani, mercoledì, si prevede un leggero miglioramento, con una diminuzione della nuvolosità e temperature che potrebbero raggiungere i 22°C. Tuttavia, le condizioni rimarranno variabili, e sarà opportuno monitorare le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Seregno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +15.1° perc. +15.1° 0.27 mm 3.3 NNE max 10.6 Grecale 95 % 1010 hPa 3 cielo coperto +14.5° perc. +14.4° prob. 40 % 0.3 NNO max 4.6 Maestrale 92 % 1009 hPa 6 nubi sparse +13.9° perc. +13.7° prob. 27 % 3.7 O max 7.3 Ponente 89 % 1010 hPa 9 cielo coperto +17° perc. +16.5° Assenti 5.4 O max 7 Ponente 70 % 1011 hPa 12 cielo coperto +20° perc. +19.4° prob. 19 % 5.4 SO max 5.6 Libeccio 55 % 1010 hPa 15 cielo coperto +19.8° perc. +19.3° prob. 37 % 3.6 SSO max 3.6 Libeccio 57 % 1010 hPa 18 nubi sparse +17.3° perc. +16.9° prob. 53 % 1 NNE max 1.9 Grecale 71 % 1011 hPa 21 pioggia leggera +15.6° perc. +15.4° 0.17 mm 5 NE max 6.3 Grecale 80 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 19:11

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.