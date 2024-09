Previsioni Meteo Seregno: tutti i dettagli per domani mercoledì 11 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 11 Settembre a Seregno indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con un’alta probabilità di piogge leggere che si protrarranno per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori moderati, con picchi che raggiungeranno i 23,6°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà prevalentemente alta, con cieli coperti e nubi sparse che si alterneranno durante le varie fasce orarie.

Durante la notte, si osserveranno poche nuvole inizialmente, con temperature che si attesteranno intorno ai 18,3°C. Con l’avanzare delle ore, la nuvolosità aumenterà, portando a un cielo coperto già dalle prime ore del mattino. La mattina inizierà con nubi sparse, ma già dalle 09:00 si prevede l’arrivo di pioggia leggera, con una temperatura che si aggirerà attorno ai 20,6°C. La probabilità di precipitazioni aumenterà nel corso della mattinata, raggiungendo il 29% entro le 10:00.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo confermeranno un’intensificazione delle piogge, con valori di temperatura che toccheranno i 23,6°C alle 14:00. Le precipitazioni si presenteranno come pioggia leggera, con accumuli che potranno variare tra 0,17mm e 0,54mm. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, con un’intensità di pioggia che si manterrà costante.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 17,5°C. Le piogge continueranno a manifestarsi, con intensità che varierà da leggera a moderata. La probabilità di precipitazioni rimarrà alta, con accumuli che potranno superare i 0,78mm. La nuvolosità sarà totale, e l’umidità si attesterà attorno all’89%.

In conclusione, le previsioni meteo per Seregno nei prossimi giorni indicano una continuazione di condizioni instabili, con possibilità di piogge anche per Giovedì e Venerdì. Le temperature si manterranno su valori simili, con un’attenuazione delle precipitazioni prevista per il fine settimana. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni atmosferiche, in particolare per chi ha in programma attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +18.3° perc. +18° Assenti 5.1 NE max 7.5 Grecale 72 % 1010 hPa 3 nubi sparse +17.4° perc. +17.1° Assenti 4.4 NE max 5.6 Grecale 73 % 1010 hPa 6 nubi sparse +17.4° perc. +17.2° Assenti 3.4 NNE max 6 Grecale 75 % 1010 hPa 9 pioggia leggera +20.6° perc. +20.5° 0.14 mm 3.2 SSE max 5.7 Scirocco 69 % 1010 hPa 12 pioggia leggera +22.6° perc. +22.6° 0.26 mm 5.5 SSE max 7.1 Scirocco 63 % 1008 hPa 15 pioggia leggera +22.7° perc. +22.8° 0.54 mm 4.2 SSE max 6.2 Scirocco 65 % 1007 hPa 18 pioggia moderata +19.5° perc. +19.6° 1.24 mm 2.1 E max 2.6 Levante 83 % 1006 hPa 21 pioggia leggera +18.2° perc. +18.4° 0.68 mm 4.8 NE max 7.2 Grecale 87 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 19:36

