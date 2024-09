Previsioni Meteo Seregno: tutti i dettagli per il weekend 27 – 29 Settembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 27 Settembre, si prevede pioggia moderata con copertura nuvolosa al 100% e temperatura attorno ai +16,5°C. La mattina seguirà con pioggia leggera, temperature in lieve aumento a +17,1°C e umidità al 95%. Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno simili, con temperature tra +19°C e +20,1°C. Sabato, la notte porterà pioggia leggera e temperature in calo a +15,3°C, mentre nel pomeriggio si prevede un miglioramento con cieli sereni e temperature fino a +19,9°C. Domenica, inizierà con pioggia leggera, ma il tempo migliorerà nel corso della giornata, con temperature massime di +18,1°C e cieli sereni in serata.

Venerdì 27 Settembre

Nella notte di Venerdì 27 Settembre, si prevede una pioggia moderata con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si attesterà attorno ai +16,5°C, con una temperatura percepita di +16,8°C. La velocità del vento sarà di 0,2 km/h proveniente da Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 5,3 km/h. Le precipitazioni saranno moderate, con un accumulo di 1,96 mm di pioggia. L’umidità sarà molto alta, intorno al 99%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1005 hPa.

Proseguendo nella mattina, il tempo continuerà a essere caratterizzato da pioggia leggera. La temperatura salirà leggermente, raggiungendo i +17,1°C alle 10:00, con una temperatura percepita di +17,4°C. La velocità del vento aumenterà a 4,5 km/h da Est, con raffiche fino a 9,1 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% e le precipitazioni saranno contenute, con un accumulo di 0,2 mm. L’umidità scenderà al 95% e la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1007 hPa.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significativi miglioramenti. La pioggia leggera continuerà a cadere, con temperature che varieranno tra +19°C e +20,1°C. La velocità del vento si attesterà intorno ai 5,1 km/h da Est, con raffiche che potranno arrivare a 12,7 km/h. La copertura nuvolosa si ridurrà leggermente, passando dal 96% al 76%. Le precipitazioni totali per il pomeriggio saranno di 0,48 mm, mentre l’umidità si manterrà attorno all’81%.

Infine, nella sera, la situazione meteo rimarrà invariata, con pioggia leggera e temperature che scenderanno a +16,5°C. La velocità del vento sarà di 6,6 km/h da Nord Est, con raffiche fino a 13,6 km/h. La copertura nuvolosa aumenterà al 63% e le precipitazioni continueranno a essere leggere, con un accumulo di 0,41 mm. L’umidità si attesterà attorno all’88%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1006 hPa.

Sabato 28 Settembre

La notte di Sabato 28 Settembre si presenterà con pioggia leggera e una copertura nuvolosa del 58%. La temperatura scenderà a +15,3°C, con una temperatura percepita di +15,2°C. La velocità del vento sarà di 4,7 km/h da Est, con raffiche che raggiungeranno i 9,7 km/h. Le precipitazioni saranno moderate, con un accumulo di 0,73 mm. L’umidità si attesterà attorno all’89%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1006 hPa.

Nella mattina, il tempo continuerà a essere instabile, con pioggia moderata prevista fino alle 09:00. La temperatura varierà tra +15,3°C e +16,2°C. La velocità del vento aumenterà a 5,3 km/h da Est, con raffiche fino a 9,2 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno al 98%, e le precipitazioni totali per la mattina saranno di 2,04 mm. L’umidità scenderà al 74%, mentre la pressione atmosferica si attesterà a 1011 hPa.

Nel pomeriggio, ci sarà un miglioramento delle condizioni meteo, con un passaggio a cielo sereno. Le temperature saliranno fino a +19,9°C, con una temperatura percepita di +19,1°C. La velocità del vento si attesterà intorno ai 5,9 km/h da Sud, con raffiche che potranno arrivare a 11,1 km/h. La copertura nuvolosa sarà assente, con un’umidità che si manterrà attorno al 44% e la pressione atmosferica che salirà a 1012 hPa.

Nella sera, il cielo si presenterà con nubi sparse e temperature che scenderanno a +12,4°C. La velocità del vento sarà di 13,4 km/h da Nord, con raffiche fino a 27,9 km/h. La copertura nuvolosa aumenterà al 71%, mentre le precipitazioni saranno assenti. L’umidità si attesterà attorno al 58%, con una pressione atmosferica di 1018 hPa.

Domenica 29 Settembre

La notte di Domenica 29 Settembre inizierà con pioggia leggera e una copertura nuvolosa del 68%. La temperatura si attesterà a +11,1°C, con una temperatura percepita di +10,1°C. La velocità del vento sarà di 9,3 km/h da Nord-Nord Est, con raffiche fino a 20 km/h. Le precipitazioni saranno contenute, con un accumulo di 0,19 mm. L’umidità si manterrà alta, attorno al 69%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1022 hPa.

Nella mattina, il tempo migliorerà, con un passaggio a nubi sparse. La temperatura salirà a +15,2°C, con una temperatura percepita di +13,9°C. La velocità del vento si attesterà intorno ai 1,9 km/h da Nord-Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 3,5 km/h. La copertura nuvolosa sarà al 43%, e non si prevedono precipitazioni. L’umidità scenderà al 44%, mentre la pressione atmosferica si attesterà a 1025 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse e temperature che raggiungeranno i +18,1°C. La velocità del vento sarà di 4,1 km/h da Sud, con raffiche fino a 3,6 km/h. La copertura nuvolosa aumenterà al 98%, ma non si prevedono precipitazioni. L’umidità si manterrà attorno al 45%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1024 hPa.

Infine, nella sera, il cielo sarà sereno con temperature che scenderanno a +13,4°C. La velocità del vento sarà di 5 km/h da Nord-Nord Est, con raffiche fino a 5,7 km/h. La copertura nuvolosa sarà al 2%, e non si prevedono precipitazioni. L’umidità si attesterà attorno al 69%, mentre la pressione atmosferica salirà a 1026 hPa.

In conclusione, il fine settimana a Seregno si presenterà con condizioni meteo variabili. Venerdì sarà caratterizzato da piogge persistenti, mentre Sabato porterà un miglioramento con cieli sereni nel pomeriggio. Domenica, infine, si prevede un clima più stabile e sereno, ideale per attività all’aperto.

