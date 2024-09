Previsioni Meteo Seriate: il bollettino per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 24 Settembre a Seriate indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio di giornata piovoso che si trasformerà in un pomeriggio e una sera più tranquilli. Le temperature si manterranno su valori moderati, con una leggera diminuzione nel corso della giornata. La presenza di nuvole e pioggia influenzerà le attività all’aperto, ma ci saranno anche momenti di schiarita.

Nella notte, il meteo si presenterà con pioggia moderata fino alle prime ore del mattino. La temperatura si attesterà intorno ai 14,5°C, con una copertura nuvolosa al 100%. La velocità del vento sarà di circa 5,5 km/h da Nord-Nord Est, con raffiche che potranno raggiungere i 11,3 km/h. L’umidità sarà elevata, attorno al 95%, e si registreranno precipitazioni di circa 1,08 mm.

Durante la mattina, la situazione non migliorerà significativamente, con pioggia leggera che continuerà a cadere. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 19,1°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con valori che si attesteranno tra il 97% e il 99%. Il vento sarà debole, con velocità comprese tra 3,3 km/h e 6,6 km/h. Le precipitazioni continueranno a manifestarsi, seppur con intensità ridotta.

Nel pomeriggio, ci si aspetta una leggera attenuazione della pioggia, con pioggia leggera che persisterà fino alle 17:00. Le temperature si manterranno attorno ai 18°C, con una diminuzione graduale. La copertura nuvolosa inizierà a ridursi, passando dal 94% al 84%. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che varieranno tra 1 km/h e 5,9 km/h.

La sera porterà un miglioramento delle condizioni meteo, con nubi sparse e una temperatura che scenderà fino a 13,3°C. La copertura nuvolosa si ridurrà ulteriormente, attestandosi intorno al 19%. Il vento sarà leggero, con velocità che si aggireranno intorno ai 7,6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Seriate mostrano un miglioramento progressivo. Mercoledì e giovedì si prevede un aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni, con cieli più sereni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, soprattutto per chi ha in programma attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Seriate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +14.5° perc. +14.5° 1.08 mm 5.5 NNE max 11.3 Grecale 95 % 1010 hPa 3 cielo coperto +13.7° perc. +13.6° prob. 69 % 0.8 NE max 5.4 Grecale 94 % 1009 hPa 6 nubi sparse +13.4° perc. +13.2° prob. 54 % 3.3 NO max 4.5 Maestrale 93 % 1010 hPa 9 cielo coperto +17° perc. +16.9° Assenti 5 SO max 4.2 Libeccio 79 % 1011 hPa 12 pioggia leggera +19.4° perc. +19.2° 0.21 mm 6.9 SSO max 6.4 Libeccio 68 % 1010 hPa 15 pioggia leggera +18.9° perc. +18.7° 0.21 mm 3.1 SSO max 3.9 Libeccio 71 % 1010 hPa 18 nubi sparse +14.9° perc. +14.7° prob. 79 % 5.1 NNE max 4.7 Grecale 85 % 1011 hPa 21 nubi sparse +13.8° perc. +13.5° prob. 13 % 7.8 NNE max 6.8 Grecale 87 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 19:09

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.