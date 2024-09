Previsioni Meteo Seriate: il bollettino per domani sabato 21 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 21 Settembre a Seriate indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente variabile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante le ore diurne. La copertura nuvolosa varierà nel corso della giornata, passando da condizioni di cielo sereno al mattino a un aumento della nuvolosità nel pomeriggio e in serata. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 22°C, mentre le minime notturne si aggireranno attorno ai 14°C. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 8 km/h.

Durante la notte, le temperature si manterranno fresche, con valori che scenderanno fino a 14,9°C. Il cielo sarà inizialmente coperto, ma con il passare delle ore si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole. La copertura nuvolosa si attesterà attorno all’85%, con un’umidità che si manterrà alta, intorno al 75%.

Nella mattina, si prevede un miglioramento delle condizioni, con un cielo che si presenterà sereno e poche nuvole. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 20°C entro le ore centrali della mattinata. La velocità del vento sarà leggera, proveniente principalmente da direzione sud, con valori che non supereranno i 7 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 68%.

Nel pomeriggio, la situazione meteo inizierà a cambiare. Sebbene le temperature raggiungeranno il picco di 22°C, la copertura nuvolosa aumenterà, con nubi sparse che porteranno a un cielo meno sereno. L’umidità si manterrà attorno al 51%, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente da sud. Non si prevedono precipitazioni significative.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 98%. Le temperature inizieranno a scendere, portandosi intorno ai 15°C. L’umidità aumenterà ulteriormente, arrivando a valori superiori al 76%. La velocità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 8 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sabato 21 Settembre a Seriate indicano una giornata caratterizzata da un clima gradevole, con un inizio promettente al mattino e un progressivo aumento della nuvolosità nel pomeriggio e in serata. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni variabili, con temperature che continueranno a oscillare tra i 14°C e i 22°C, senza particolari eventi meteorologici da segnalare.

Tutti i dati meteo di Sabato 21 Settembre a Seriate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +14.5° perc. +14° Assenti 7.3 NNE max 6.8 Grecale 75 % 1023 hPa 4 nubi sparse +13.8° perc. +13.2° Assenti 6.5 NNE max 5.9 Grecale 76 % 1022 hPa 7 poche nuvole +17° perc. +16.5° Assenti 3.4 NNE max 4.4 Grecale 68 % 1023 hPa 10 cielo sereno +20.9° perc. +20.5° Assenti 5.5 S max 5.8 Ostro 54 % 1022 hPa 13 poche nuvole +22° perc. +21.5° Assenti 6.6 S max 5.9 Ostro 51 % 1021 hPa 16 nubi sparse +20.6° perc. +20.4° Assenti 4.9 S max 7.2 Ostro 65 % 1020 hPa 19 cielo coperto +16.3° perc. +16° Assenti 6.1 NNE max 5.5 Grecale 76 % 1022 hPa 22 cielo coperto +15.4° perc. +15° Assenti 8 NNE max 6.8 Grecale 78 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 19:15

