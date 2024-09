Previsioni Meteo Seriate: tutti i dettagli per domani domenica 29 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 29 Settembre a Seriate indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso e una sera coperta. Le temperature si manterranno su valori moderati, con un picco massimo di circa 17,6°C nel primo pomeriggio. La ventilazione sarà debole, con raffiche che non supereranno i 10 km/h, e l’umidità si attesterà attorno al 78% in serata.

Nella notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che scenderà fino a 10,2°C. La copertura nuvolosa sarà assente, permettendo una buona visibilità. La mattina seguirà con poche nuvole e temperature in aumento, che raggiungeranno circa 12,3°C alle 07:00. Le nubi sparse cominceranno a farsi vedere intorno alle 09:00, con una temperatura che salirà fino a 15,3°C.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica cambierà ulteriormente. Le nubi sparse diventeranno predominanti, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 17°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 48% alle 17:00, e il vento sarà prevalentemente debole, proveniente da direzioni sud e sud-ovest.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature si manterranno intorno ai 12,6°C, con un’umidità che si attesterà attorno al 78%. La ventilazione rimarrà leggera, contribuendo a una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Seriate nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili. Tuttavia, si prevede un aumento della nuvolosità e un possibile abbassamento delle temperature nei giorni successivi. Pertanto, è consigliabile prepararsi a un clima più fresco e variabile, soprattutto per chi ha in programma attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +10.2° perc. +9.2° Assenti 10.4 NE max 17.5 Grecale 76 % 1021 hPa 3 cielo sereno +9.8° perc. +8.6° Assenti 9 NNE max 8.4 Grecale 71 % 1023 hPa 6 poche nuvole +10.1° perc. +8.9° Assenti 8.6 NNE max 10.2 Grecale 68 % 1024 hPa 9 nubi sparse +15.3° perc. +14.5° Assenti 2.8 SO max 4.8 Libeccio 62 % 1024 hPa 12 nubi sparse +17.5° perc. +16.8° Assenti 7.3 SO max 6.1 Libeccio 57 % 1024 hPa 15 nubi sparse +17.1° perc. +16.4° Assenti 4.9 SSO max 3.8 Libeccio 61 % 1023 hPa 18 nubi sparse +12.9° perc. +12.3° Assenti 6.6 NNE max 5.8 Grecale 78 % 1024 hPa 21 cielo coperto +12.6° perc. +11.9° Assenti 7.3 NNE max 7.4 Grecale 78 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 18:59

