Previsioni Meteo Sessa Aurunca: il bollettino per domani venerdì 20 settembre

Le previsioni meteo per Venerdì 20 Settembre a Sessa Aurunca indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno al mattino, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 24,9°C nel pomeriggio. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da nord-est, e non si prevedono precipitazioni significative.

Durante la notte, il meteo si presenterà con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 14,8°C. L’umidità sarà alta, attorno all’87%, e i venti si muoveranno a una velocità di circa 7,8 km/h. Le condizioni rimarranno stabili, senza alcuna previsione di pioggia.

Nella mattina, il cielo continuerà a mantenersi sereno, con una leggera formazione di nubi sparse a partire dalle 08:00. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 24,3°C entro le 11:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 8,5 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 45% entro mezzogiorno.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, passando da nubi sparse a un cielo più coperto. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 24,9°C, mentre la probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con un’intensità di pioggia assente. I venti continueranno a soffiare leggeri, mantenendo una direzione prevalentemente occidentale.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 17°C. La copertura nuvolosa si manterrà con nubi sparse, ma senza alcuna previsione di pioggia. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 72%. I venti si faranno più freschi, ma continueranno a essere leggeri.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sessa Aurunca nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità climatica, con temperature che si manterranno gradevoli e senza significative variazioni. Si prevede che il fine settimana porterà condizioni simili, con cieli prevalentemente sereni e temperature che continueranno a oscillare tra i 17°C e i 25°C. Gli amanti del bel tempo potranno quindi godere di giornate piacevoli, ideali per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +14.8° perc. +14.6° Assenti 7.8 NNE max 7.6 Grecale 87 % 1015 hPa 3 cielo sereno +14.2° perc. +13.9° Assenti 7.5 NNE max 7.2 Grecale 86 % 1015 hPa 6 cielo sereno +15.4° perc. +15° Assenti 8.5 NNE max 11.4 Grecale 79 % 1016 hPa 9 nubi sparse +21.7° perc. +21.3° Assenti 6.6 NE max 8.4 Grecale 54 % 1016 hPa 12 nubi sparse +24.9° perc. +24.6° Assenti 1.8 NNE max 7.8 Grecale 43 % 1016 hPa 15 nubi sparse +23.9° perc. +23.6° prob. 9 % 8.7 O max 9.6 Ponente 47 % 1015 hPa 18 nubi sparse +20° perc. +19.8° prob. 9 % 2.4 NE max 4.6 Grecale 65 % 1017 hPa 21 nubi sparse +17.6° perc. +17.3° Assenti 8.2 NE max 8.1 Grecale 72 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 19:00

