Previsioni Meteo Sesto Fiorentino: il bollettino per domani giovedì 12 settembre

Le previsioni meteo per Giovedì 12 Settembre a Sesto Fiorentino indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge diffuse e una copertura nuvolosa persistente. Durante la notte, le temperature si manterranno attorno ai 19°C, con piogge leggere che continueranno a cadere, accompagnate da venti moderati provenienti da sud. La situazione non migliorerà nella mattina, quando si registreranno temperature simili e una forte intensità del vento, che potrebbe raggiungere i 29 km/h.

Nel corso della giornata, le previsioni del tempo evidenziano un progressivo abbassamento delle temperature, che toccheranno i 20°C nel pomeriggio, mantenendo una copertura nuvolosa totale. Le piogge, sebbene più leggere, continueranno a manifestarsi, con una probabilità di precipitazioni che si attesterà intorno al 10%. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, con valori che scenderanno fino a 16°C, accompagnati da piogge moderate.

Durante la notte, le condizioni meteo rimarranno stabili, con piogge che si intensificheranno nuovamente, portando a un accumulo di precipitazioni significativo. La temperatura percepita sarà di circa 14°C, mentre l’umidità si manterrà alta, intorno al 93%.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Sesto Fiorentino non mostrano segnali di miglioramento immediato. Si prevede che le condizioni di instabilità continuino, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il bel tempo sembra essere ancora lontano. Si consiglia di tenere sotto controllo gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni significative.

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +19.1° perc. +19.5° 0.31 mm 9.2 S max 25.7 Ostro 91 % 1006 hPa 4 pioggia leggera +18.2° perc. +18.5° 0.95 mm 13.1 SSO max 39.9 Libeccio 94 % 1005 hPa 7 pioggia leggera +19.3° perc. +19.5° 0.44 mm 20.4 SO max 45 Libeccio 84 % 1005 hPa 10 pioggia leggera +20.6° perc. +20.6° 0.38 mm 25.1 OSO max 46.7 Libeccio 75 % 1005 hPa 13 cielo coperto +22.2° perc. +21.9° prob. 12 % 29.4 SO max 53.2 Libeccio 52 % 1004 hPa 16 cielo coperto +20.2° perc. +19.7° prob. 9 % 23.3 SO max 46.1 Libeccio 56 % 1004 hPa 19 cielo coperto +18.4° perc. +18° prob. 38 % 18.3 OSO max 38.1 Libeccio 63 % 1005 hPa 22 pioggia moderata +16° perc. +16° 1.15 mm 0.4 NNE max 11.3 Grecale 88 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 19:26

