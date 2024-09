Previsioni Meteo Sesto Fiorentino: il bollettino per domani lunedì 2 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 2 Settembre a Sesto Fiorentino indicano una giornata caratterizzata da cielo coperto e possibili precipitazioni nel pomeriggio. Le temperature si manterranno elevate durante la giornata, con valori massimi attesi nel primo pomeriggio.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa che varierà tra il 88% e il 95%. Le temperature si attesteranno intorno ai +21°C.

Al mattino, la copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, con temperature in aumento che si aggireranno intorno ai +27°C.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto al 99%, con possibili precipitazioni leggere. Le temperature massime saranno di circa +33°C.

In serata, la copertura nuvolosa si manterrà alta intorno al 98-99%, con temperature che si attesteranno intorno ai +22°C.

In base alla situazione attesa per i prossimi giorni a Sesto Fiorentino, è consigliabile prestare attenzione alle possibili precipitazioni nel pomeriggio di Lunedì e valutare di attrezzarsi adeguatamente per fronteggiare eventuali piogge. Resta comunque consigliabile monitorare costantemente le previsioni meteo per eventuali aggiornamenti sulla situazione atmosferica.

Tutti i dati meteo di Lunedì 2 Settembre a Sesto Fiorentino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +23.9° perc. +23.9° Assenti 1.6 NE max 2.5 Grecale 60 % 1012 hPa 4 cielo coperto +23.1° perc. +23° Assenti 2 ENE max 2.8 Grecale 60 % 1012 hPa 7 cielo coperto +25.8° perc. +25.8° prob. 13 % 3.5 SSO max 5.6 Libeccio 53 % 1014 hPa 10 cielo coperto +30.4° perc. +30.2° Assenti 7.7 SO max 9.1 Libeccio 40 % 1013 hPa 13 cielo coperto +32.7° perc. +31.9° prob. 7 % 8.2 SO max 12.5 Libeccio 32 % 1012 hPa 16 pioggia leggera +27.6° perc. +28.2° 0.59 mm 6.3 SSE max 13.7 Scirocco 52 % 1013 hPa 19 cielo coperto +22.6° perc. +22.9° prob. 13 % 4.9 ENE max 7.1 Grecale 74 % 1015 hPa 22 nubi sparse +21.8° perc. +21.9° prob. 6 % 2.3 NE max 4.3 Grecale 75 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 19:44

