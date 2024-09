Previsioni Meteo Sesto Fiorentino: tutti i dettagli per la prossima settimana 2 – 5 Settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sesto Fiorentino indicano un inizio settimana con cieli prevalentemente coperti e temperature in aumento. Lunedì, nubi sparse con temperature fino a +32,1°C e vento da Ovest – Sud Ovest a 18,6km/h. Martedì, miglioramento con cielo sereno e temperature fino a +33°C. Mercoledì e giovedì, nuvole sparse e temperature stabili. Consigliabile monitorare gli aggiornamenti per eventuali variazioni.

Lunedì 2 Settembre

Nella notte a Sesto Fiorentino, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 48%. Le temperature si attesteranno intorno ai +24,3°C, con una percezione di +24,4°C. Il vento soffierà a 0,7km/h proveniente da Nord. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 60% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Durante la mattina, il cielo sarà coperto al 100% con temperature in aumento fino a +27,2°C. La percezione della temperatura sarà di +28,2°C. Il vento sarà moderato, con raffiche fino a 10km/h provenienti da Sud – Sud Ovest. La probabilità di pioggia sarà del 27%, e l’umidità si attesterà al 58% con una pressione di 1014hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto al 100% con temperature che raggiungeranno i +32,1°C. La percezione della temperatura sarà di +31°C. Il vento aumenterà la sua intensità, arrivando a 18,6km/h da Ovest – Sud Ovest. Le precipitazioni saranno molto basse, con una probabilità del 2%. L’umidità sarà del 30% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

In serata, il cielo resterà coperto al 100% con temperature intorno ai +24,4°C. Il vento soffierà da Est – Sud Est a 5,3km/h. La probabilità di pioggia sarà del 5%, e l’umidità si attesterà al 55% con una pressione di 1014hPa.

Martedì 3 Settembre

Durante la notte a Sesto Fiorentino, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 62%. Le temperature saranno intorno ai +22°C, con una percezione di +21,9°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Nord Est a 2,7km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 61% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Nelle prime ore del mattino, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura del 40%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +22,1°C, con una percezione di +21,9°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Est – Nord Est a 3,3km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 61% con una pressione di 1015hPa.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 6%. Le temperature saliranno fino a +24,9°C, con una percezione di +24,8°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Sud Est a 3,3km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità si attesterà al 52% con una pressione di 1016hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa al 1%. Le temperature raggiungeranno i +33°C, con una percezione di +31,8°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Ovest – Sud Ovest a 5,9km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 33% con una pressione di 1015hPa.

In serata, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa al 1%. Le temperature saranno intorno ai +24°C, con una percezione di +24,2°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Nord Est a 3,1km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità si attesterà al 66% con una pressione di 1016hPa.

Mercoledì 4 Settembre

Durante la notte a Sesto Fiorentino, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 64%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +22,7°C, con una percezione di +22,7°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Sud Ovest a 2,6km/h. Non sono previste precipitazioni, ma la probabilità sarà del 3%. L’umidità sarà del 67% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Nelle prime ore del mattino, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 16%. Le temperature si attesteranno intorno ai +22,3°C, con una percezione di +22,4°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Sud – Sud Ovest a 2,4km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 22%, e l’umidità sarà del 69% con una pressione di 1016hPa.

Durante la mattina, il cielo presenterà poche nuvole con una copertura del 14%. Le temperature saliranno fino a +21,8°C, con una percezione di +21,9°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Est a 2,2km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 26%, e l’umidità si attesterà al 72% con una pressione di 1015hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con poche nuvole e una copertura nuvolosa al 16%. Le temperature raggiungeranno i +21,4°C, con una percezione di +21,6°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Nord Est a 2,8km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 8%, e l’umidità sarà del 75% con una pressione di 1013hPa.

In serata, il cielo sarà nuovamente con nubi sparse e una copertura nuvolosa al 28%. Le temperature saranno intorno ai +21,1°C, con una percezione di +21,2°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Nord Est a 2,6km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 18%, e l’umidità si attesterà al 75% con una pressione di 1015hPa.

Giovedì 5 Settembre

Durante la notte a Sesto Fiorentino, si prevede un cielo sereno con una copertura nuvolosa al 9%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,5°C, con una percezione di +22,6°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Sud Est a 2,6km/h. La probabilità di precipitazioni sarà dell’8%, e l’umidità sarà del 71% con una pressione di 1014hPa.

Nelle prime ore del mattino, il cielo presenterà poche nuvole con una copertura del 12%. Le temperature si attesteranno intorno ai +22,1°C, con una percezione di +22,3°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Nord Est a 1,8km/h. La probabilità di precipitazioni sarà dell’1%, e l’umidità sarà del 72% con una pressione di 1014hPa.

Durante la mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa al 36%. Le temperature saliranno fino a +21,9°C, con una percezione di +22°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Est – Nord Est a 3,4km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 12%, e l’umidità si attesterà al 73% con una pressione di 1013hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà con nubi sparse e una copertura nuvolosa al 36%. Le temperature raggiungeranno i +21,6°C, con una percezione di +21,8°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Nord Est a 3,2km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 9%, e l’umidità sarà del 74% con una pressione di 1013hPa.

In serata, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa al 38%. Le temperature saranno intorno ai +21,4°C, con una percezione di +21,6°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Nord Est a 2,8km/h. La probabilità di precipitazioni sarà dell’8%, e l’umidità si attesterà al 75% con una pressione di 1013hPa.

Conclusioni

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Sesto Fiorentino indicano un inizio settimana con cieli prevalentemente coperti e temperature in aumento. Martedì si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche con cielo sereno e temperature elevate. Mercoledì e giovedì si prevedono nuovamente nubi sparse con temperature stabili. Resta comunque consigliabile monitorare gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni nelle previsioni.

