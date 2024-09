Previsioni Meteo Sesto San Giovanni: il bollettino per domani lunedì 23 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 23 Settembre a Sesto San Giovanni indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si intensificheranno nel corso della giornata. La temperatura si manterrà su valori relativamente freschi, con una massima che non supererà i 19,7°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con il cielo che si presenterà prevalentemente coperto, e le precipitazioni si faranno sentire soprattutto nel pomeriggio e nella sera.

Durante la notte, il meteo si presenterà con cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 18°C. La mattina inizierà con nubi sparse, ma già a partire dalle 10:00 si registreranno le prime piogge leggere, con una temperatura che scenderà a 17,4°C. La probabilità di pioggia aumenterà, raggiungendo il 30% entro le 11:00.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo si deterioreranno ulteriormente. Le previsioni del tempo indicano piogge moderate a partire dalle 14:00, con accumuli che potranno arrivare fino a 2,63mm entro le 15:00. La temperatura percepita scenderà a 17°C, e il vento si intensificherà, raggiungendo velocità di 13,2 km/h. A partire dalle 16:00, si prevedono forti piogge, con accumuli che potranno superare i 4,64mm.

La sera continuerà a essere caratterizzata da piogge intense, con valori di precipitazione che potranno arrivare fino a 14,07mm entro le 18:00. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 15,8°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, attorno al 97%. Le raffiche di vento potranno raggiungere i 25,7 km/h, rendendo la situazione meteorologica ancora più instabile.

In conclusione, le previsioni meteo per Sesto San Giovanni nei prossimi giorni indicano un miglioramento a partire da Martedì, con un graduale allentamento delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteo di Lunedì, poiché le piogge potrebbero causare disagi. La situazione si stabilizzerà nei giorni successivi, con un ritorno a condizioni più serene e temperature in aumento.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +18° perc. +17.7° Assenti 3.9 ESE max 6.2 Scirocco 70 % 1015 hPa 3 nubi sparse +17° perc. +16.7° Assenti 3.2 SSE max 4.8 Scirocco 75 % 1014 hPa 6 nubi sparse +16.8° perc. +16.5° prob. 4 % 3.2 E max 4.9 Levante 75 % 1014 hPa 9 cielo coperto +18.4° perc. +18.1° prob. 13 % 5 SE max 6.7 Scirocco 69 % 1014 hPa 12 cielo coperto +19.7° perc. +19.4° prob. 35 % 6.2 E max 11.1 Levante 65 % 1013 hPa 15 pioggia moderata +17° perc. +17.1° 2.63 mm 7.3 NNE max 16.3 Grecale 89 % 1011 hPa 18 forte pioggia +16° perc. +16.2° 14.07 mm 12.2 N max 25.7 Tramontana 97 % 1011 hPa 21 pioggia leggera +15.8° perc. +15.9° 0.18 mm 3.1 NNO max 8.2 Maestrale 94 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 19:13

