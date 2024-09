Previsioni Meteo Sesto San Giovanni: il bollettino per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 14 Settembre a Sesto San Giovanni indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 13,2°C, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. La velocità del vento sarà di circa 18 km/h, proveniente da Nord-Nord Ovest, con raffiche che potranno toccare i 46,4 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 47%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1014 hPa.

Nella mattina, le condizioni non subiranno sostanziali variazioni. Il cielo rimarrà coperto e le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 19,5°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si stabilizzerà attorno ai 12-15 km/h, sempre da Nord, e l’umidità scenderà fino al 33%. Non si prevedono precipitazioni, il che renderà la mattinata piuttosto asciutta, anche se la sensazione di freschezza sarà accentuata dal vento.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco massimo di 20,9°C alle 14:00, mantenendosi sopra i 20°C fino alle 16:00. Il cielo continuerà a rimanere coperto, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. La velocità del vento sarà più contenuta, oscillando tra i 10 e i 12 km/h, e l’umidità si attesterà intorno al 29%. Anche in questo frangente, non si registreranno precipitazioni.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, portandosi attorno ai 15°C entro le 20:00. La copertura nuvolosa rimarrà costante, e il vento continuerà a soffiare da Nord, con velocità che si ridurranno ulteriormente. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 53%. Anche in questo caso, non si prevedono piogge, garantendo una serata asciutta.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sabato 14 Settembre a Sesto San Giovanni evidenziano una giornata caratterizzata da un cielo coperto e temperature moderate. Nei giorni successivi, si prevede un’ulteriore stabilità delle condizioni meteo, con temperature simili e una continua assenza di precipitazioni. Gli amanti del clima fresco e nuvoloso troveranno quindi soddisfazione in queste giornate, mentre chi cerca il sole dovrà attendere ulteriori miglioramenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Sesto San Giovanni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +13.2° perc. +11.8° Assenti 19.2 NNO max 46.4 Maestrale 48 % 1014 hPa 3 cielo coperto +12.6° perc. +11.2° Assenti 15.5 NNO max 43.1 Maestrale 50 % 1014 hPa 6 cielo coperto +13.1° perc. +11.8° Assenti 12.5 NNO max 40.4 Maestrale 52 % 1014 hPa 9 cielo coperto +17.4° perc. +16.3° Assenti 13.1 NNO max 31.5 Maestrale 42 % 1013 hPa 12 cielo coperto +19.5° perc. +18.4° Assenti 12.3 N max 17.3 Tramontana 33 % 1014 hPa 15 cielo coperto +20.3° perc. +19.3° Assenti 10.4 NNO max 12.9 Maestrale 33 % 1013 hPa 18 cielo coperto +16.4° perc. +15.3° Assenti 9.5 N max 21.6 Tramontana 46 % 1015 hPa 21 cielo coperto +14.3° perc. +13.2° Assenti 8.1 N max 17 Tramontana 52 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 19:30

