Previsioni Meteo Sesto San Giovanni: il bollettino per domani venerdì 20 settembre

Le previsioni meteo per Venerdì 20 Settembre a Sesto San Giovanni indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante il giorno, ma che tenderanno a scendere nella notte. La presenza di nuvole e la possibilità di pioggia leggera nel tardo pomeriggio e in serata saranno gli aspetti più rilevanti da tenere in considerazione.

Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,2°C. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 73%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1019 hPa. La velocità del vento sarà contenuta, con raffiche che non supereranno i 6 km/h.

Nella mattina, si assisterà a un parziale miglioramento delle condizioni atmosferiche, con la presenza di nubi sparse. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 24,6°C intorno a mezzogiorno. L’umidità inizierà a scendere, portandosi al 38%, mentre la velocità del vento si manterrà intorno ai 4-6 km/h. Questo permetterà di godere di un clima più mite e gradevole.

Il pomeriggio si presenterà con un cielo sereno, favorendo un ulteriore aumento delle temperature, che toccheranno i 24,8°C alle 13:00. Tuttavia, nel tardo pomeriggio, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con la possibilità di pioggia leggera che potrebbe manifestarsi intorno alle 19:00. Le precipitazioni saranno deboli, con un’intensità di 0,14 mm.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a 18,1°C. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 70%, e la probabilità di pioggia si attesterà intorno al 21%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1022 hPa, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità moderata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sesto San Giovanni indicano una giornata di transizione, con un clima che si manterrà gradevole durante il giorno, ma che presenterà alcune insidie nel tardo pomeriggio e in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di piogge, rendendo opportuno prepararsi a condizioni meteorologiche più instabili.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a Sesto San Giovanni

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17.2° perc. +16.9° prob. 4 % 4.2 NE max 4.6 Grecale 74 % 1019 hPa 3 cielo coperto +17° perc. +16.6° Assenti 5.6 NNO max 7.2 Maestrale 73 % 1019 hPa 6 cielo coperto +16.6° perc. +16.2° Assenti 6.6 NNO max 11.3 Maestrale 68 % 1020 hPa 9 nubi sparse +21.8° perc. +21.3° Assenti 4.5 NO max 6.4 Maestrale 48 % 1020 hPa 12 nubi sparse +24.6° perc. +24.1° Assenti 4.2 S max 5.4 Ostro 38 % 1019 hPa 15 cielo sereno +24.2° perc. +23.7° Assenti 8.2 SSE max 7.1 Scirocco 41 % 1019 hPa 18 nubi sparse +20.8° perc. +20.5° Assenti 9.2 ESE max 22.5 Scirocco 60 % 1021 hPa 21 cielo coperto +18.7° perc. +18.4° prob. 25 % 6.5 ENE max 16.2 Grecale 68 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 19:19

