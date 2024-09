Previsioni Meteo Sesto San Giovanni: tutti i dettagli per domani sabato 7 settembre

MeteoWeb

Sabato 7 Settembre a Sesto San Giovanni si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo. Le condizioni meteo saranno caratterizzate da cielo sereno per gran parte della giornata, con una leggera presenza di nuvole solo in serata. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i +18,7°C e i +27,6°C. La percezione della temperatura sarà in linea con i valori reali, garantendo un clima piacevole per svolgere le attività all’aperto.

Nelle prime ore del mattino, la copertura nuvolosa sarà minima, con una leggera brezza di vento proveniente da diverse direzioni. L’umidità si attesterà intorno all’80%, garantendo una sensazione di fresco. Nel corso della mattinata, il cielo resterà sereno, con un graduale aumento delle temperature e una diminuzione dell’umidità.

Nel pomeriggio, il sole splenderà alto nel cielo, con poche nuvole a fare capolino. Le temperature raggiungeranno il loro picco massimo, ma la brezza leggera contribuirà a rendere il clima piacevole. L’umidità si manterrà su valori contenuti, favorendo una sensazione di benessere.

In serata, il cielo si presenterà ancora sereno, con una leggera presenza di nuvole sparse. Le temperature inizieranno a diminuire leggermente, ma il clima rimarrà piacevole per trascorrere del tempo all’aperto. La brezza di vento sarà costante, proveniente principalmente da direzioni settentrionali.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 7 Settembre a Sesto San Giovanni indicano una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e temperature gradevoli. Le condizioni atmosferiche si manterranno stabili anche nei prossimi giorni, garantendo un clima piacevole e ideale per svolgere attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 7 Settembre a Sesto San Giovanni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +20.3° perc. +20.5° Assenti 1.8 NNO max 2.5 Maestrale 80 % 1015 hPa 3 cielo sereno +19.4° perc. +19.5° Assenti 0.8 ESE max 2.5 Scirocco 83 % 1015 hPa 6 cielo sereno +19.5° perc. +19.6° Assenti 0.8 NNE max 1.9 Grecale 83 % 1016 hPa 9 cielo sereno +24.1° perc. +24.2° Assenti 4.3 SSE max 4.4 Scirocco 63 % 1016 hPa 12 cielo sereno +27° perc. +27.4° Assenti 5.8 SSE max 5.3 Scirocco 50 % 1015 hPa 15 cielo sereno +27.4° perc. +27.5° Assenti 5.4 S max 4.9 Ostro 46 % 1014 hPa 18 cielo sereno +24.1° perc. +24.2° Assenti 3.1 O max 3.3 Ponente 61 % 1014 hPa 21 cielo sereno +22.8° perc. +22.8° Assenti 4.5 NO max 4.9 Maestrale 65 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 19:44

