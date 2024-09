Previsioni Meteo Sestri Levante: il bollettino per domani giovedì 12 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sestri Levante di Giovedì 12 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, con una media attorno ai 20°C, mentre le precipitazioni si presenteranno in forma di pioggia leggera e moderata, accompagnate da una copertura nuvolosa totale. I venti soffieranno prevalentemente da est, con intensità variabile, contribuendo a un clima umido e fresco.

Durante la notte, il meteo si presenterà con cielo coperto e pioggia leggera. Le temperature si attesteranno intorno ai 20°C, con una percezione termica simile. La velocità del vento sarà di circa 16 km/h, proveniente da est, e l’umidità si manterrà alta, attorno all’82%. La probabilità di precipitazioni sarà moderata, con accumuli minimi.

Nella mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni. Si continuerà a registrare pioggia leggera, con temperature che varieranno tra i 20°C e i 21°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e il vento si presenterà più debole, con velocità di circa 10 km/h. L’umidità si manterrà elevata, attorno all’84%, e le previsioni del tempo indicano accumuli di pioggia leggera.

Nel pomeriggio, il meteo continuerà a essere instabile, con piogge che si intensificheranno a tratti. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo i 19°C. Le raffiche di vento potranno arrivare fino a 9 km/h, mantenendo una sensazione di freschezza. L’umidità rimarrà alta, intorno all’86%, e le precipitazioni si presenteranno con intensità moderata.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 16°C. Le piogge continueranno, con accumuli che potranno risultare significativi. Il vento si intensificherà, raggiungendo velocità di circa 19 km/h, e l’umidità si manterrà attorno all’82%. La copertura nuvolosa rimarrà totale, contribuendo a un’atmosfera cupa e umida.

In conclusione, le previsioni meteo per Sestri Levante nei prossimi giorni non mostrano segnali di miglioramento. Si prevede che il maltempo persista, con piogge che continueranno a caratterizzare il clima locale. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto dovranno pazientare, poiché le condizioni climatiche non favoriranno momenti di bel tempo. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 12 Settembre a Sestri Levante

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.8° perc. +21° prob. 16 % 16.4 E max 22.4 Levante 82 % 1004 hPa 3 pioggia leggera +20.8° perc. +21.1° 0.17 mm 11.7 E max 17.7 Levante 84 % 1002 hPa 6 pioggia leggera +20.1° perc. +20.4° 0.64 mm 12.7 NE max 13.8 Grecale 86 % 1002 hPa 9 pioggia moderata +21.2° perc. +21.5° 1.07 mm 7.2 SE max 13.4 Scirocco 83 % 1002 hPa 12 pioggia leggera +20.4° perc. +20.6° 0.52 mm 6.6 NNE max 9.9 Grecale 81 % 1002 hPa 15 pioggia leggera +20.1° perc. +20.2° 0.46 mm 5.2 E max 7.1 Levante 80 % 1002 hPa 18 pioggia moderata +18.2° perc. +18.3° 2.26 mm 6.7 ENE max 7.8 Grecale 87 % 1003 hPa 21 pioggia moderata +16.9° perc. +16.8° 1.31 mm 19.2 NNE max 22.6 Grecale 82 % 1003 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 19:33

