Previsioni Meteo Sestri Levante: il bollettino per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 13 Settembre a Sestri Levante indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni variabili, con un netto miglioramento rispetto alle ore notturne. La notte precedente ha visto la presenza di pioggia leggera e una copertura nuvolosa significativa, ma con il sorgere del sole, il clima si stabilizzerà, portando a un mattino sereno e gradevole.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 20,4°C alle ore 12:00. La temperatura percepita sarà leggermente più alta, intorno ai 19,5°C, grazie a una bassa umidità che si aggirerà attorno al 37%. I venti saranno leggeri, provenienti da Nord-Est, con una velocità di circa 6,5 km/h. Questo clima favorevole favorirà attività all’aperto e una piacevole passeggiata lungo le spiagge.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa, con la presenza di nubi sparse. La temperatura massima raggiungerà i 21,1°C alle ore 14:00, mentre la temperatura percepita sarà di circa 20,2°C. I venti rimarranno moderati, con una velocità che si aggirerà intorno ai 4,4 km/h. Non si prevedono precipitazioni, il che renderà il pomeriggio ideale per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che si presenterà nuovamente nuvoloso. Le temperature scenderanno gradualmente, portandosi intorno ai 15,3°C alle ore 20:00. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 55%, e i venti si faranno più leggeri, con una velocità di circa 11,3 km/h. Non si prevedono piogge, ma la sensazione di freschezza sarà avvertita.

In conclusione, le previsioni meteo per Sestri Levante nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un clima prevalentemente sereno. Domani e dopodomani, si assisterà a un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche, con cieli sereni e temperature in aumento. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto troveranno sicuramente soddisfazione in queste condizioni favorevoli.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Sestri Levante

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +14.8° perc. +14.5° 0.17 mm 14.5 NNE max 19.2 Grecale 83 % 1004 hPa 4 nubi sparse +13.1° perc. +12.6° prob. 27 % 14.6 NNE max 18.4 Grecale 81 % 1005 hPa 7 cielo sereno +14.7° perc. +14.2° prob. 2 % 12.2 NNE max 16 Grecale 74 % 1007 hPa 10 cielo sereno +19° perc. +18.1° prob. 6 % 8.1 NNE max 17.7 Grecale 42 % 1008 hPa 13 cielo sereno +20.8° perc. +19.9° Assenti 3.6 NNE max 14.1 Grecale 35 % 1009 hPa 16 nubi sparse +20.2° perc. +19.3° prob. 6 % 7.2 NE max 14.9 Grecale 40 % 1011 hPa 19 nubi sparse +15.8° perc. +14.8° Assenti 10.9 NNE max 12 Grecale 52 % 1014 hPa 22 nubi sparse +14.7° perc. +13.6° Assenti 8 NE max 8.4 Grecale 55 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 19:31

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.