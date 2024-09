Previsioni Meteo Sestri Levante: tutti i dettagli per domani lunedì 30 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 30 Settembre a Sestri Levante indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura di circa 15,7°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. Con l’avanzare della giornata, il cielo si presenterà sempre più coperto, raggiungendo il picco di copertura nuvolosa nel pomeriggio.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno stabili, con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,5°C e una copertura nuvolosa che varierà tra il 37% e il 53%. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra 6,8 km/h e 8,5 km/h, garantendo una sensazione di freschezza. L’umidità si manterrà alta, attorno al 74%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1022 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che saliranno fino a 19,4°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 96%, e il vento continuerà a soffiare da Sud Ovest a una velocità di circa 6,7 km/h. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 64%, e non si prevedono precipitazioni.

Nel pomeriggio, le temperature si manterranno stabili, oscillando tra 18,4°C e 19,4°C. La copertura nuvolosa aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 98%. Anche in questo frangente, il vento sarà debole, con intensità che non supererà i 6,6 km/h. L’umidità potrebbe aumentare fino al 77%, mantenendo un clima piuttosto umido.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 16°C. Il cielo rimarrà coperto al 100%, e il vento continuerà a soffiare leggermente da Nord. L’umidità si attesterà attorno all’80%, creando una sensazione di freschezza e umidità.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Sestri Levante indicano una continuazione di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature moderate. Martedì e Mercoledì si prevede un leggero miglioramento, con possibili schiarite, ma le temperature rimarranno comunque fresche. Gli amanti del clima temperato troveranno in questi giorni un’ottima occasione per godere delle bellezze della riviera, anche se con un occhio attento al cielo.

Tutti i dati meteo di Lunedì 30 Settembre a Sestri Levante

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15.7° perc. +15.3° Assenti 8.5 NE max 7.3 Grecale 74 % 1023 hPa 3 nubi sparse +15.3° perc. +14.8° Assenti 6.8 NE max 5.8 Grecale 73 % 1022 hPa 6 nubi sparse +15.7° perc. +15.2° Assenti 5.8 NNE max 4.6 Grecale 71 % 1023 hPa 9 cielo coperto +18.9° perc. +18.5° Assenti 4 SO max 3 Libeccio 62 % 1022 hPa 12 cielo coperto +19.4° perc. +19.1° Assenti 7.7 SO max 6.4 Libeccio 64 % 1021 hPa 15 cielo coperto +19° perc. +18.7° Assenti 6.4 SO max 5.7 Libeccio 67 % 1020 hPa 18 nubi sparse +16.4° perc. +16.1° Assenti 5 NNO max 6.1 Maestrale 78 % 1021 hPa 21 cielo coperto +16° perc. +15.8° Assenti 5.1 NNE max 5.1 Grecale 80 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 18:59

