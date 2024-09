Previsioni Meteo Sestri Levante: tutti i dettagli per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Martedì 24 Settembre a Sestri Levante si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un predominio di piogge leggere e nuvolosità. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata piovoso, con temperature che si manterranno attorno ai 20°C durante le ore centrali. La presenza di venti moderati e un’alta umidità contribuiranno a creare una sensazione di freschezza, nonostante le temperature relativamente miti.

Nella notte, le condizioni saranno di pioggia leggera, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 74%. Le temperature si manterranno sui 17,4°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est. La probabilità di pioggia sarà alta, con accumuli che raggiungeranno i 0,53mm.

Durante la mattina, si assisterà a un proseguimento delle piogge leggere, con temperature che saliranno fino a 20,2°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 90%, e le precipitazioni continueranno a manifestarsi, seppur con intensità variabile. I venti si presenteranno moderati, con velocità che potranno arrivare fino a 12,7 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo subiranno un cambiamento, con un aumento della copertura nuvolosa e la possibilità di cielo coperto. Le temperature si manterranno attorno ai 19,9°C, mentre le precipitazioni potrebbero diminuire, con accumuli che si attesteranno attorno ai 0,13mm. I venti, provenienti principalmente da Sud, si faranno sentire con intensità moderata.

La sera porterà un ritorno delle piogge, che si presenteranno con intensità moderata. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 17,6°C. La copertura nuvolosa sarà alta, e le precipitazioni potrebbero accumularsi fino a 2,25mm. I venti continueranno a soffiare da Sud-Sud Ovest, mantenendo una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Sestri Levante indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Già da mercoledì, si prevede un graduale diradamento delle nuvole e un aumento delle temperature, con possibilità di schiarite. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Sestri Levante

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +17.4° perc. +17.6° 0.53 mm 4.4 NNE max 6 Grecale 90 % 1010 hPa 3 pioggia leggera +17.7° perc. +17.8° 0.14 mm 3.1 ENE max 3.6 Grecale 89 % 1009 hPa 6 pioggia leggera +17.4° perc. +17.5° 0.11 mm 6.4 ESE max 8.3 Scirocco 88 % 1010 hPa 9 pioggia leggera +19.9° perc. +20° 0.12 mm 6.9 SE max 9.8 Scirocco 80 % 1011 hPa 12 pioggia leggera +20.2° perc. +20.3° 0.12 mm 12.3 SSE max 14.4 Scirocco 76 % 1011 hPa 15 cielo coperto +19.9° perc. +19.8° prob. 47 % 13.6 S max 18.8 Ostro 73 % 1011 hPa 18 pioggia leggera +17.8° perc. +17.9° 0.61 mm 12.9 SSO max 19.3 Libeccio 86 % 1012 hPa 21 pioggia moderata +17.6° perc. +17.7° 2.03 mm 10.7 SO max 17.5 Libeccio 87 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 19:10

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.