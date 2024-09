Previsioni Meteo Sestu: il bollettino per domani mercoledì 18 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 18 Settembre a Sestu indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni nuvolose e piogge leggere, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con una temperatura che scenderà fino a 16,6°C. La mattina porterà un miglioramento temporaneo, con nubi sparse e un aumento della temperatura fino a 22,9°C intorno alle 11:00. Tuttavia, nel pomeriggio, si prevede un ritorno della pioggia leggera, che potrebbe accompagnare la temperatura massima di 23,1°C. La sera si concluderà con un cielo nuvoloso e temperature in calo.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 95%. La temperatura si attesterà intorno ai 17,6°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est. La probabilità di precipitazioni sarà del 48%, ma non si registreranno piogge. Proseguendo nella mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse e la temperatura salirà gradualmente, raggiungendo i 22,9°C entro le 11:00. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 8,4 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un aumento della copertura nuvolosa, con piogge leggere che inizieranno intorno a mezzogiorno. La temperatura si manterrà attorno ai 23°C, con picchi di 23,1°C alle 13:00. Le precipitazioni saranno leggere, con un’intensità di 0,17 mm. La probabilità di pioggia aumenterà fino al 91% alle 15:00, quando si registreranno anche venti provenienti da Sud-Sud Est.

La sera porterà un cielo nuvoloso, con temperature che scenderanno fino a 19°C intorno alle 22:00. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 37%, con una leggera brezza che accompagnerà la serata. La probabilità di pioggia sarà contenuta, ma non si escludono brevi rovesci.

In conclusione, le previsioni meteo per Sestu nei prossimi giorni indicano un trend variabile, con un possibile miglioramento per Giovedì e Venerdì, quando si prevede un aumento delle temperature e una diminuzione della nuvolosità. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, in quanto la situazione meteorologica può evolvere rapidamente.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 18 Settembre a Sestu

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.4° perc. +17.2° prob. 20 % 2.1 NNE max 3.5 Grecale 80 % 1013 hPa 4 nubi sparse +16.6° perc. +16.5° prob. 35 % 2.4 NNE max 3.6 Grecale 82 % 1014 hPa 7 nubi sparse +18.9° perc. +18.7° prob. 3 % 2.7 NNO max 3 Maestrale 70 % 1014 hPa 10 nubi sparse +22.5° perc. +22.3° Assenti 4.5 S max 5.3 Ostro 56 % 1014 hPa 13 pioggia leggera +23.1° perc. +22.9° 0.17 mm 17.7 SSE max 15.9 Scirocco 54 % 1014 hPa 16 pioggia leggera +22.1° perc. +21.9° 0.13 mm 14 SSE max 15.1 Scirocco 61 % 1014 hPa 19 nubi sparse +20.1° perc. +20° prob. 30 % 8.3 SE max 12.2 Scirocco 72 % 1015 hPa 22 nubi sparse +19° perc. +18.9° prob. 29 % 6.9 ESE max 9.5 Scirocco 77 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 19:22

