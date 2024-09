Previsioni Meteo Seveso: tutti i dettagli per domani lunedì 30 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 30 Settembre, Seveso si troverà ad affrontare un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 14,3°C e una leggera brezza proveniente da Est-Nord Est. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori che non supereranno l’8%.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Il cielo continuerà a presentarsi coperto, con temperature che si aggireranno attorno ai 14°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, raggiungendo il 100%. La brezza leggera accompagnerà la giornata, mantenendo l’umidità su livelli elevati, intorno al 75%.

Nel pomeriggio, si registrerà un lieve miglioramento, con l’apparizione di nubi sparse. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 18,6°C alle ore 14:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che non supereranno i 4,1 km/h. L’umidità, pur rimanendo alta, scenderà al 52%, rendendo l’aria leggermente più gradevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, ma le temperature si manterranno stabili intorno ai 15°C. La brezza continuerà a soffiare, ma senza particolari intensità. L’umidità si attesterà attorno al 71%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni meteo per Seveso indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente nuvoloso, con temperature moderate e un’umidità elevata. Nei giorni successivi, si prevede un graduale miglioramento delle condizioni meteo, con la possibilità di schiarite e un aumento delle temperature. Tuttavia, per il momento, i residenti di Seveso dovranno prepararsi a un inizio settimana piuttosto grigio e umido.

Tutti i dati meteo di Lunedì 30 Settembre a Seveso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14.3° perc. +13.8° prob. 8 % 4.5 ENE max 12.5 Grecale 77 % 1024 hPa 3 cielo coperto +14° perc. +13.4° prob. 11 % 3.1 ENE max 9.4 Grecale 76 % 1024 hPa 6 cielo coperto +13.8° perc. +13.3° prob. 9 % 2.4 NE max 6.7 Grecale 77 % 1024 hPa 9 cielo coperto +14.8° perc. +14.2° Assenti 0.6 OSO max 3.4 Libeccio 70 % 1024 hPa 12 nubi sparse +17.9° perc. +17.2° Assenti 2.4 S max 3.1 Ostro 55 % 1022 hPa 15 nubi sparse +18.4° perc. +17.7° Assenti 3 S max 2.7 Ostro 53 % 1020 hPa 18 nubi sparse +15.9° perc. +15.3° Assenti 2.4 S max 4 Ostro 66 % 1020 hPa 21 cielo coperto +14.7° perc. +14.1° Assenti 3.6 NE max 4 Grecale 72 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 19:00

