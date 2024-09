Previsioni Meteo Seveso: tutti i dettagli per domani sabato 21 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 21 Settembre a Seveso indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente variabile, con un inizio di giornata che si presenterà con cieli coperti e temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la giornata, si assisterà a un progressivo miglioramento, con l’emergere di schiarite nel corso della mattina. Tuttavia, nel pomeriggio, le nuvole torneranno a farsi più presenti, mantenendo un’atmosfera piuttosto umida. La sera, infine, si prevede un ritorno a cieli coperti, con temperature in calo.

Nella notte, le condizioni meteo a Seveso saranno caratterizzate da un cielo coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 89%. Le temperature si manterranno intorno ai 17°C, con una temperatura percepita leggermente inferiore. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 4,6 km/h, proveniente da Nord-Nord Est. L’umidità si attesterà attorno al 67%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1022 hPa.

Durante la mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con un cielo che passerà da coperto a poche nuvole. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 23°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà contenuta, con valori che varieranno tra 1 km/h e 5,8 km/h. L’umidità scenderà, raggiungendo il 44% entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà nuovamente nubi sparse, con temperature che si manterranno attorno ai 22°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 6 km/h, e l’umidità si attesterà attorno al 56%. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

La sera porterà un ritorno a cieli coperti, con temperature in calo che scenderanno fino a 17°C. La velocità del vento rimarrà moderata, con valori intorno ai 5 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 66%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1022 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Seveso nei prossimi giorni evidenziano un clima variabile, con un alternarsi di schiarite e nuvole. Domani, si prevede un ulteriore calo delle temperature, mentre dopodomani si assisterà a un possibile aumento della copertura nuvolosa, con la possibilità di qualche pioggia leggera. Gli amanti del clima fresco e variabile troveranno soddisfazione in queste condizioni, che caratterizzeranno la fine di Settembre.

Tutti i dati meteo di Sabato 21 Settembre a Seveso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16.7° perc. +16.2° Assenti 4.8 NNE max 5.1 Grecale 68 % 1022 hPa 4 nubi sparse +15.4° perc. +14.9° Assenti 4.8 NNE max 5.3 Grecale 72 % 1022 hPa 7 poche nuvole +17.1° perc. +16.6° Assenti 2.2 NNE max 4.5 Grecale 65 % 1022 hPa 10 poche nuvole +21.7° perc. +21.2° Assenti 2.3 SSE max 5.4 Scirocco 49 % 1022 hPa 13 nubi sparse +23.2° perc. +22.7° prob. 2 % 6.2 SSE max 5.4 Scirocco 43 % 1021 hPa 16 nubi sparse +22.1° perc. +21.6° prob. 2 % 6.2 SSE max 6 Scirocco 48 % 1020 hPa 19 cielo coperto +18.8° perc. +18.4° Assenti 2.6 E max 3.4 Levante 63 % 1021 hPa 22 cielo coperto +17.4° perc. +17° Assenti 5.5 NNE max 6.4 Grecale 68 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 19:17

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.