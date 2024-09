Previsioni Meteo Siena: il bollettino per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 15 Settembre, Siena si troverà a vivere condizioni meteorologiche variabili, con un alternarsi di nuvole e momenti di sereno. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 11°C. Con l’avanzare della mattinata, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, ma nel pomeriggio si assisterà a un miglioramento, con un cielo sereno e temperature che raggiungeranno i 22°C. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 12°C.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, Siena avrà un cielo con nubi sparse e una temperatura di circa 11,3°C. La copertura nuvolosa sarà attorno all’83%, con una leggera brezza proveniente da Est-Nord Est. Con il passare delle ore, il cielo diventerà coperto fino alle 07:00, quando si registrerà una temperatura di 15,1°C. L’umidità si manterrà alta, oscillando tra il 58% e il 60%.

Nella mattina, a partire dalle 08:00, il cielo rimarrà coperto con temperature che saliranno fino a 17,5°C. La situazione inizierà a migliorare intorno alle 09:00, quando si passerà a nubi sparse e si raggiungeranno i 19,4°C. A mezzogiorno, la temperatura toccherà i 22,2°C, con una copertura nuvolosa che scenderà al 36%.

Il pomeriggio si preannuncia particolarmente favorevole, con un cielo sereno e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 21°C. La brezza sarà moderata, con velocità del vento che varierà tra i 16 km/h e i 17 km/h. L’umidità, sebbene alta, non influenzerà negativamente il comfort climatico.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo i 12°C entro le 21:00. Il cielo rimarrà sereno e l’umidità aumenterà, toccando il 85%. La brezza leggera accompagnerà la serata, rendendo l’atmosfera piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 15 Settembre a Siena indicano una giornata caratterizzata da un inizio nuvoloso, seguito da un netto miglioramento nel pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno gradevoli e un cielo prevalentemente sereno. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un clima ideale per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +11.6° perc. +10.3° Assenti 0.8 SE max 1.6 Scirocco 58 % 1016 hPa 4 nubi sparse +10.8° perc. +9.6° Assenti 2.7 OSO max 3.3 Libeccio 62 % 1015 hPa 7 cielo coperto +15.1° perc. +14.2° Assenti 2.2 SSE max 3.3 Scirocco 60 % 1014 hPa 10 nubi sparse +20.8° perc. +20.3° Assenti 12.3 ONO max 17.4 Maestrale 51 % 1014 hPa 13 cielo sereno +22.3° perc. +21.7° Assenti 17.6 ONO max 19.1 Maestrale 43 % 1013 hPa 16 cielo sereno +20° perc. +19.4° Assenti 13.2 ONO max 16.3 Maestrale 51 % 1013 hPa 19 cielo sereno +13.8° perc. +13.3° Assenti 6 ONO max 6.1 Maestrale 78 % 1014 hPa 22 cielo sereno +12.7° perc. +12.3° Assenti 1.3 O max 2.5 Ponente 86 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 19:19

