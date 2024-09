Previsioni Meteo Siena: il bollettino per domani giovedì 26 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 26 Settembre a Siena indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un incremento delle temperature nel corso della mattinata e del pomeriggio. La presenza di nuvole sparse durante le prime ore della giornata lascerà spazio a un cielo sereno, favorendo un clima gradevole e ventilato. Le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera diminuzione prevista in serata.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura di circa 14,5°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 76%, con una leggera brezza proveniente da Sud-Est. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attestandosi attorno al 5%. Con il passare delle ore, il cielo si presenterà sempre più coperto, raggiungendo una copertura nuvolosa del 91% alle 02:00.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a essere coperto, ma le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 19,6°C entro le 08:00. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno toccare i 32,2 km/h. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 96%, ma non si prevedono precipitazioni significative.

Nel pomeriggio, il clima si stabilizzerà con un cielo sereno e temperature che toccheranno il picco di 23,5°C alle 13:00. La velocità del vento sarà sostenuta, con raffiche che potranno superare i 39 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 55%, creando un ambiente piacevole e ventilato. La probabilità di pioggia rimarrà molto bassa, intorno all’1%.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi attorno ai 17,6°C. Il cielo continuerà a rimanere sereno, con una copertura nuvolosa minima. La velocità del vento si manterrà su valori freschi, contribuendo a un clima piacevole per le attività serali.

In conclusione, le previsioni del tempo per Siena nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo prevalentemente sereno. Venerdì e Sabato si prevede un ulteriore aumento delle temperature, mentre la copertura nuvolosa rimarrà bassa, rendendo queste giornate ideali per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 26 Settembre a Siena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.5° perc. +14.5° prob. 3 % 6.3 SSE max 15.2 Scirocco 95 % 1015 hPa 4 cielo coperto +14.5° perc. +14.4° Assenti 5.8 SSE max 7.5 Scirocco 95 % 1014 hPa 7 cielo coperto +17.4° perc. +17.5° Assenti 9.6 SSE max 26.1 Scirocco 89 % 1014 hPa 10 cielo coperto +22.6° perc. +22.6° prob. 1 % 24.2 S max 30.8 Ostro 62 % 1014 hPa 13 cielo sereno +23.5° perc. +23.3° prob. 3 % 27.7 SSO max 36.5 Libeccio 53 % 1013 hPa 16 cielo sereno +21.2° perc. +21° prob. 1 % 22 SSO max 42 Libeccio 60 % 1012 hPa 19 cielo sereno +18° perc. +17.9° Assenti 13.8 S max 39.3 Ostro 81 % 1012 hPa 22 cielo sereno +17.6° perc. +17.8° Assenti 14.1 S max 38.1 Ostro 92 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 18:59

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.