Previsioni Meteo Siena: il bollettino per domani giovedì 5 settembre

Le previsioni meteo per Giovedì 5 Settembre a Siena prevedono una giornata caratterizzata da condizioni instabili e precipitazioni diffuse. La mattina inizierà con piogge leggere che diventeranno più intense nel corso della giornata, con possibili rovesci moderati. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i +18°C e i +26°C.

Durante la mattina, a partire dalle 06:00, ci aspettiamo piogge moderate con una copertura nuvolosa del 54% e una temperatura di +18,8°C percepita come +19,2°C. Il vento soffierà da Est – Sud Est a una velocità di 9,6km/h con raffiche fino a 1,84mm di precipitazioni.

Nel pomeriggio, verso le 13:00, le precipitazioni si attenueranno leggermente, con una copertura nuvolosa del 19% e una temperatura di +25,8°C percepita come +26,1°C. Il vento aumenterà la sua intensità provenendo da Sud – Sud Ovest a una velocità di 25km/h con raffiche fino a 1,14mm di pioggia.

In serata, a partire dalle 18:00, le piogge torneranno a intensificarsi, con una copertura nuvolosa del 14% e una temperatura di +19,2°C percepita come +19,5°C. Il vento cambierà direzione provenendo da Ovest a una velocità di 23,3km/h con raffiche fino a 1,98mm di precipitazioni.

In base alle previsioni, possiamo affermare che Giovedì 5 Settembre a Siena sarà caratterizzato da un clima instabile con piogge intermittenti e temperature gradevoli. Per i prossimi giorni, è consigliabile prestare attenzione alle previsioni del tempo e munirsi di un ombrello per affrontare eventuali precipitazioni.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +19° perc. +19.4° prob. 47 % 4.5 E max 4.6 Levante 90 % 1011 hPa 4 pioggia moderata +18.1° perc. +18.4° 1.62 mm 5.4 E max 5.7 Levante 94 % 1010 hPa 7 pioggia leggera +20.7° perc. +21° 0.65 mm 8 E max 12.1 Levante 85 % 1010 hPa 10 pioggia leggera +25.8° perc. +26.1° 0.55 mm 14.3 S max 21.8 Ostro 64 % 1010 hPa 13 pioggia moderata +25.8° perc. +26.1° 1.14 mm 19.4 SSO max 25 Libeccio 65 % 1009 hPa 16 pioggia leggera +23.8° perc. +24.1° 0.52 mm 16.4 SO max 24.9 Libeccio 72 % 1009 hPa 19 pioggia leggera +18.7° perc. +19° 0.31 mm 6.9 ONO max 11.6 Maestrale 91 % 1012 hPa 22 cielo sereno +17.7° perc. +17.9° prob. 48 % 3.4 ONO max 4.4 Maestrale 91 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 19:38

