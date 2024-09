Previsioni Meteo Siena: il bollettino per domani lunedì 9 settembre

MeteoWeb

Lunedì 9 Settembre a Siena si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo mutevoli. Le prime ore della mattina saranno contrassegnate da piogge leggere, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 80-90%. Le temperature oscilleranno tra i +18,9°C e i +23°C, con una percezione termica leggermente superiore. Il vento soffierà a velocità variabile tra i 5 e i 17 km/h, con raffiche fino a 36,5 km/h.

Nel corso della mattinata, la situazione tenderà a migliorare con un progressivo diradamento delle nuvole e delle precipitazioni. Verso le ore centrali del giorno, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa inferiore al 10%. Le temperature saliranno fino a +25,8°C, mantenendo comunque una percezione termica piacevole. Il vento, pur rimanendo sostenuto, non dovrebbe arrecare particolari disagi.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo a Siena saranno caratterizzate da nubi sparse e una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 50-70%. Le temperature si manterranno gradevoli, con valori intorno ai +22-25°C. Il vento continuerà a soffiare con intensità, ma senza eccessi.

In serata, il cielo si presenterà nuovamente sereno, con una copertura nuvolosa inferiore al 10%. Le temperature caleranno leggermente, attestandosi intorno ai +16-18°C. Il vento sarà più lieve rispetto alle ore centrali della giornata.

In conclusione, Lunedì 9 Settembre a Siena si prevede un miglioramento delle condizioni meteo nel corso della giornata, con un passaggio da piogge leggere a cielo sereno. Le temperature rimarranno gradevoli e il vento, pur presente, non dovrebbe essere un fattore di disturbo. Per i prossimi giorni, si prevede un consolidamento delle condizioni di bel tempo, con temperature stabili e cieli prevalentemente sereni.

Tutti i dati meteo di Lunedì 9 Settembre a Siena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +18.9° perc. +19.4° 3.52 mm 0.9 ENE max 4.3 Grecale 97 % 1006 hPa 4 cielo coperto +18.6° perc. +18.9° prob. 72 % 5.5 SO max 11.6 Libeccio 95 % 1005 hPa 7 cielo sereno +20.8° perc. +21.1° prob. 56 % 14.1 O max 29.3 Ponente 83 % 1005 hPa 10 cielo sereno +24.5° perc. +24.4° prob. 61 % 14.7 OSO max 23.5 Libeccio 57 % 1005 hPa 13 nubi sparse +25.1° perc. +25° prob. 16 % 17.8 O max 22.4 Ponente 52 % 1004 hPa 16 nubi sparse +21.7° perc. +21.6° prob. 11 % 15.5 ONO max 19 Maestrale 64 % 1004 hPa 19 cielo sereno +17.7° perc. +17.7° Assenti 1.3 N max 3.2 Tramontana 83 % 1006 hPa 22 cielo sereno +16.8° perc. +16.8° Assenti 1.9 SSE max 2.5 Scirocco 87 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 19:30

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.