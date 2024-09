Previsioni Meteo Siena: il bollettino per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Siena di Sabato 14 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno temperature intorno ai 8°C, con una leggera copertura nuvolosa. La mattina presenterà un aumento della temperatura, che raggiungerà i 19,8°C intorno a mezzogiorno, ma il cielo sarà coperto. Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19°C, mantenendo una condizione di cielo nuvoloso. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 10,8°C.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il cielo sarà inizialmente caratterizzato da nubi sparse e temperature che si aggireranno attorno ai 8,3°C. La velocità del vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 2,9 km/h. Con il passare delle ore, il cielo si presenterà sempre più sereno, raggiungendo un picco di 8°C alle 02:00.

La mattina si aprirà con temperature in aumento, che toccheranno i 12,1°C alle 07:00. Le nubi sparse continueranno a caratterizzare il cielo fino a mezzogiorno, quando la temperatura raggiungerà i 19,8°C. La velocità del vento sarà moderata, con una brezza leggera che accompagnerà la giornata.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà completamente, con una temperatura massima di 19,8°C alle 14:00. Le condizioni di cielo coperto si manterranno fino a sera, con un’umidità che varierà tra il 31% e il 55%. La velocità del vento rimarrà costante, oscillando tra i 7,2 km/h e i 10,5 km/h.

La sera porterà un abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 10,8°C alle 23:00. Il cielo rimarrà coperto, con un’umidità che si attesterà attorno al 62%. La velocità del vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 3,2 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Siena nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati e condizioni di cielo prevalentemente nuvoloso. Si prevede che nei giorni successivi, le temperature possano oscillare tra i 10°C e i 20°C, con possibili schiarite nel corso della settimana. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi un’ottima occasione per godere delle bellezze di Siena anche in queste condizioni meteo.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Siena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +8.1° perc. +8.1° Assenti 1.9 NNO max 2.9 Maestrale 78 % 1014 hPa 4 poche nuvole +7.7° perc. +7.7° Assenti 2.7 E max 2.7 Levante 76 % 1014 hPa 7 nubi sparse +12.1° perc. +11° Assenti 1.1 SO max 2.5 Libeccio 62 % 1013 hPa 10 nubi sparse +18.2° perc. +17.1° Assenti 8.5 ONO max 9.5 Maestrale 38 % 1013 hPa 13 cielo coperto +19.8° perc. +18.7° Assenti 10.5 NO max 10.7 Maestrale 31 % 1013 hPa 16 cielo coperto +17.9° perc. +16.9° Assenti 9.5 NO max 16.1 Maestrale 46 % 1013 hPa 19 cielo coperto +12.8° perc. +11.7° Assenti 7.2 NNO max 7.2 Maestrale 58 % 1015 hPa 22 cielo coperto +11.1° perc. +9.9° Assenti 2.2 NE max 2.4 Grecale 62 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 19:21

