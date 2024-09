Previsioni Meteo Siracusa: tutti i dettagli per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 28 Settembre a Siracusa indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori piuttosto elevati. Durante la notte, il cielo sarà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 25,5°C. La brezza leggera accompagnerà le ore notturne, mantenendo un’atmosfera gradevole. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un ulteriore innalzamento delle temperature, che raggiungeranno i 26,9°C entro le 08:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, garantendo un’ottima visibilità.

Nel corso del pomeriggio, le previsioni del tempo confermeranno cieli sereni e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 27°C. La brezza vivace, con raffiche che potranno toccare i 20,6 km/h, contribuirà a rendere il clima piacevole, nonostante l’umidità che si attesterà intorno al 69%. Le condizioni rimarranno stabili, senza alcuna previsione di precipitazioni.

Con l’arrivo della sera, il cielo inizierà a coprirsi parzialmente, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 98% entro le 19:00. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo i 24°C. La brezza tesa continuerà a soffiare, mantenendo l’atmosfera fresca e ventilata.

In conclusione, le previsioni meteo per Siracusa nei prossimi giorni suggeriscono un trend di stabilità, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Domani e dopodomani, si prevede un clima simile, con cieli sereni e temperature che continueranno a oscillare tra i 24°C e i 27°C. Gli amanti del sole e delle temperature miti troveranno sicuramente soddisfazione in queste condizioni meteorologiche favorevoli.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Siracusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +25.4° perc. +25.8° Assenti 6.6 O max 7.7 Ponente 65 % 1012 hPa 4 poche nuvole +25° perc. +25.2° Assenti 5.5 ONO max 6.4 Maestrale 64 % 1012 hPa 7 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° Assenti 3.3 NO max 4.8 Maestrale 63 % 1013 hPa 10 cielo sereno +27.1° perc. +28° Assenti 13.1 E max 10.3 Levante 58 % 1013 hPa 13 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° Assenti 15.4 ESE max 16.5 Scirocco 66 % 1012 hPa 16 poche nuvole +25.8° perc. +26.3° prob. 2 % 18.9 NE max 24.9 Grecale 72 % 1013 hPa 19 cielo coperto +24.3° perc. +24.9° Assenti 28.7 NNE max 32.2 Grecale 83 % 1014 hPa 22 nubi sparse +23.8° perc. +24.3° Assenti 18.7 NNE max 18.1 Grecale 78 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 18:42

