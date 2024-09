Previsioni Meteo Somma Vesuviana: tutti i dettagli per domani mercoledì 25 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 25 Settembre a Somma Vesuviana indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con qualche possibile pioggia leggera nelle ore centrali della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 19,7°C e i 24,3°C. La presenza di nuvole e la possibilità di pioggia leggera potrebbero influenzare le attività all’aperto, ma nel complesso non si prevedono eventi meteorologici estremi.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 19,8°C. L’umidità sarà piuttosto alta, raggiungendo il 70%, e il vento soffierà da sud-sud est a una velocità di circa 3,6 km/h. Le condizioni di cielo coperto continueranno a persistere fino alle prime ore del mattino.

Nella mattina, il clima rimarrà coperto con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 22,5°C intorno alle 10:00. L’umidità si manterrà attorno al 60% e la probabilità di pioggia aumenterà, con valori che toccheranno il 41%. Il vento continuerà a soffiare da sud, con intensità che varierà tra 6 km/h e 9 km/h.

Nel pomeriggio, si prevede un cambiamento nelle condizioni meteorologiche. Dopo una mattinata di pioggia leggera, il cielo si schiarirà progressivamente, passando a nubi sparse e poche nuvole. Le temperature raggiungeranno il picco di 24,3°C alle 13:00, per poi scendere a 22°C verso le 17:00. L’umidità si manterrà tra il 53% e il 67%, mentre il vento si farà più sostenuto, con raffiche fino a 16,5 km/h.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con il cielo che si presenterà ancora nubi sparse. Le temperature scenderanno gradualmente fino a stabilizzarsi intorno ai 20,4°C. L’umidità aumenterà leggermente, ma non si prevedono precipitazioni significative. Il vento continuerà a soffiare da sud, mantenendo una brezza leggera.

In conclusione, le previsioni del tempo per Somma Vesuviana nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale delle condizioni meteorologiche. Giovedì e Venerdì si prevede un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa, con cieli prevalentemente sereni. Tuttavia, è sempre consigliabile monitorare le previsioni meteo per eventuali cambiamenti, specialmente in questa stagione di transizione.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 25 Settembre a Somma Vesuviana

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +19.9° perc. +19.8° Assenti 3.7 S max 5.7 Ostro 69 % 1016 hPa 3 cielo coperto +19.8° perc. +19.7° prob. 2 % 4.9 SSE max 7.8 Scirocco 72 % 1016 hPa 6 cielo coperto +20° perc. +19.9° prob. 27 % 6.3 SE max 9.1 Scirocco 73 % 1017 hPa 9 cielo coperto +21.9° perc. +21.8° prob. 37 % 6.4 SSE max 9.4 Scirocco 63 % 1017 hPa 12 pioggia leggera +24.1° perc. +24° 0.26 mm 11.7 SSO max 15.7 Libeccio 55 % 1017 hPa 15 poche nuvole +23.6° perc. +23.5° prob. 38 % 12.3 SSO max 15.6 Libeccio 57 % 1017 hPa 18 poche nuvole +21.6° perc. +21.6° prob. 36 % 7.5 S max 11.1 Ostro 70 % 1017 hPa 21 nubi sparse +20.9° perc. +21° Assenti 5.7 S max 9.4 Ostro 75 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 18:49

