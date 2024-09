Previsioni Meteo Somma Vesuviana: tutti i dettagli per domani venerdì 27 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Somma Vesuviana di Venerdì 27 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 20°C. La brezza leggera proveniente da Sud-Est garantirà un clima piacevole, mentre l’umidità rimarrà elevata, attorno all’82%. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale aumento delle temperature, che raggiungeranno il picco di circa 26°C nel pomeriggio.

Nel dettaglio, la mattina inizierà con poche nuvole e temperature che saliranno rapidamente, toccando i 24°C entro le 9:00. Il vento si manterrà debole, con velocità comprese tra i 5 e i 12 km/h, favorendo una sensazione di freschezza. Durante le ore centrali della giornata, il cielo rimarrà sereno, permettendo al sole di riscaldare ulteriormente l’aria. Le temperature percepite si avvicineranno ai 26°C a mezzogiorno, con una leggera diminuzione nel pomeriggio.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, ma rimarranno comunque sopra i 25°C. Il cielo continuerà a essere sereno, con una copertura nuvolosa minima. La brezza leggera contribuirà a mantenere un clima piacevole, ideale per attività all’aperto. L’umidità si attesterà attorno al 59%, rendendo l’aria leggermente più fresca rispetto alle ore precedenti.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a circa 21°C. Il cielo rimarrà sereno, con poche nuvole sparse. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con velocità che non supereranno i 10 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma non ci saranno precipitazioni previste.

In conclusione, le previsioni del tempo per Somma Vesuviana indicano una giornata di Venerdì 27 Settembre all’insegna del bel tempo, con temperature piacevoli e condizioni di cielo sereno. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a rimanere sopra la media stagionale. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto troveranno quindi un clima ideale per godere delle bellezze del territorio.

Tutti i dati meteo di Venerdì 27 Settembre a Somma Vesuviana

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +20.7° perc. +21° Assenti 6.3 SSE max 9.5 Scirocco 82 % 1015 hPa 3 cielo sereno +20.2° perc. +20.4° Assenti 6.3 SSE max 8.9 Scirocco 85 % 1014 hPa 6 poche nuvole +20.7° perc. +20.9° Assenti 5.1 SE max 7.4 Scirocco 81 % 1014 hPa 9 poche nuvole +24.3° perc. +24.5° Assenti 7.7 SSO max 12.2 Libeccio 64 % 1015 hPa 12 poche nuvole +26.2° perc. +26.2° Assenti 12 SSO max 16.6 Libeccio 55 % 1014 hPa 15 cielo sereno +25.3° perc. +25.4° Assenti 10.9 SSO max 14.9 Libeccio 59 % 1013 hPa 18 cielo sereno +23.2° perc. +23.5° Assenti 6.1 S max 10.4 Ostro 71 % 1014 hPa 21 poche nuvole +22.3° perc. +22.6° Assenti 6.2 SSE max 10.5 Scirocco 76 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 18:46

