Previsioni Meteo Sondrio: tutti i dettagli per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 15 Settembre a Sondrio indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo sarà coperto, ma già dalla mattina si assisterà a un miglioramento, con l’arrivo di cieli sereni. Le temperature, che inizieranno a salire, raggiungeranno il picco nel pomeriggio, per poi scendere gradualmente in serata. La ventilazione sarà moderata, con brezze provenienti da nord, e non si prevedono precipitazioni significative.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 10,9°C e 11,8°C, con una copertura nuvolosa che varierà dal 99% al 90%. La velocità del vento si manterrà attorno ai 20 km/h, creando una sensazione di freschezza. L’umidità sarà piuttosto alta, oscillando tra il 73% e il 75%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1018 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà, portando a condizioni di cielo sereno e temperature che saliranno fino a 23,6°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa scenderà drasticamente, raggiungendo il 2%. La velocità del vento rimarrà moderata, con valori attorno ai 11 km/h, e l’umidità si ridurrà, portandosi al 27%. Questo renderà la giornata particolarmente piacevole per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, ma si manterranno comunque sopra i 20°C, con un picco di 23,7°C. Il cielo continuerà a rimanere sereno, con una leggera brezza che accompagnerà il calar del sole. La pressione atmosferica si attesterà attorno ai 1013 hPa, mentre l’umidità si manterrà su livelli accettabili.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno ulteriormente, portandosi intorno ai 11,9°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento rimarrà costante, e l’umidità si attesterà attorno al 52%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 15 Settembre a Sondrio indicano una giornata di bel tempo, ideale per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che continueranno a oscillare su valori gradevoli. Gli amanti del sole e delle temperature miti troveranno in questo periodo un’ottima opportunità per godere delle bellezze della natura.

Tutti i dati meteo di Domenica 15 Settembre a Sondrio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +10.9° perc. +10° Assenti 20.3 N max 24.5 Tramontana 75 % 1021 hPa 3 cielo coperto +11.8° perc. +10.9° Assenti 19.2 N max 22.7 Tramontana 73 % 1018 hPa 6 nubi sparse +12.8° perc. +11.9° Assenti 18.6 N max 23.7 Tramontana 66 % 1017 hPa 9 cielo sereno +21.2° perc. +20.2° Assenti 15.2 N max 17.7 Tramontana 33 % 1014 hPa 12 cielo sereno +23.6° perc. +22.8° Assenti 11.8 N max 13 Tramontana 28 % 1014 hPa 15 cielo sereno +22.2° perc. +21.2° Assenti 11.9 N max 14 Tramontana 30 % 1013 hPa 18 cielo sereno +13.2° perc. +11.8° Assenti 17.6 N max 18.5 Tramontana 47 % 1017 hPa 21 poche nuvole +11.9° perc. +10.6° Assenti 15.3 N max 16.4 Tramontana 52 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 19:26

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.