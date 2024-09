Previsioni Meteo Sondrio: tutti i dettagli per domani lunedì 30 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 30 Settembre a Sondrio indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 12,6°C e un’umidità elevata, che raggiungerà il 96%. La velocità del vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 3,3 km/h.

Nella mattina, le condizioni meteo miglioreranno leggermente, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 16,9°C intorno a mezzogiorno, mentre l’umidità si manterrà attorno al 74%. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con venti provenienti da sud-ovest.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo confermeranno un cielo ancora parzialmente nuvoloso, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 16,2°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 82%, e il vento continuerà a soffiare leggermente, senza particolari raffiche.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature in calo che scenderanno fino a 12,2°C. L’umidità rimarrà alta, intorno al 94%, e il vento si presenterà debole, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per Lunedì 30 Settembre a Sondrio evidenziano una giornata nuvolosa, con temperature moderate e un’umidità elevata. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibilità di un lieve miglioramento verso la metà della settimana. Gli amanti del clima fresco e nuvoloso troveranno quindi un’ottima occasione per godere di una passeggiata all’aria aperta, mentre chi cerca il sole dovrà pazientare ancora un po’.

Tutti i dati meteo di Lunedì 30 Settembre a Sondrio

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +12.6° perc. +12.4° Assenti 1.9 SSE max 3.3 Scirocco 96 % 1026 hPa 3 cielo coperto +12.6° perc. +12.3° prob. 4 % 1.4 SSE max 3.2 Scirocco 92 % 1024 hPa 6 cielo coperto +13° perc. +12.7° Assenti 1.9 NO max 3.3 Maestrale 88 % 1024 hPa 9 nubi sparse +15.8° perc. +15.4° Assenti 5.8 SO max 5.2 Libeccio 76 % 1023 hPa 12 nubi sparse +16.9° perc. +16.6° Assenti 8.1 SO max 5.9 Libeccio 74 % 1021 hPa 15 nubi sparse +16.9° perc. +16.7° Assenti 6.4 SO max 5.4 Libeccio 77 % 1020 hPa 18 cielo coperto +13.5° perc. +13.3° Assenti 2.4 ONO max 2.4 Maestrale 92 % 1021 hPa 21 cielo coperto +12.2° perc. +12° Assenti 1.7 NNE max 2.1 Grecale 94 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 18:56

