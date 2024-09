Previsioni Meteo Sondrio: tutti i dettagli per domani martedì 17 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 17 Settembre a Sondrio indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio di giornata fresco e umido, seguito da piogge leggere nel corso della mattina. Le temperature si manterranno su valori moderati, con una leggera diminuzione nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà predominante, specialmente nelle ore centrali della giornata, mentre nel tardo pomeriggio e in serata si assisterà a un parziale miglioramento.

Nella notte, tra le 00:00 e le 05:00, il meteo prevede nubi sparse con temperature che varieranno da +11,3°C a +11,6°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 18 km/h da Nord. L’umidità si manterrà elevata, oscillando tra l’82% e l’87%, mentre la pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1017 hPa.

Durante la mattina, dalle 06:00 alle 12:00, le condizioni meteorologiche cambieranno significativamente. Si registreranno piogge leggere a partire dalle 09:00, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature scenderanno gradualmente, partendo da +12,7°C alle 06:00 fino a +13,7°C alle 12:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, con intensità che varierà da 6,6 km/h a 5,4 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 94%.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, il meteo presenterà un cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai +13,4°C. Le piogge continueranno, sebbene con intensità minore, e la probabilità di precipitazioni si attesterà attorno al 32%. La velocità del vento sarà molto bassa, con valori che non supereranno i 4,9 km/h. L’umidità rimarrà alta, intorno al 95%.

La sera, dalle 18:00 alle 23:00, si assisterà a un parziale diradamento delle nubi, con un ritorno a nubi sparse. Le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i +10,8°C. La velocità del vento rimarrà debole, e l’umidità si manterrà intorno al 92%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Sondrio indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un atteso aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Mercoledì e giovedì si prevede un clima più stabile, con possibilità di schiarite e temperature più gradevoli, rendendo le giornate più favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 17 Settembre a Sondrio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +11.5° perc. +10.9° prob. 10 % 14.5 N max 18 Tramontana 82 % 1017 hPa 3 nubi sparse +11.5° perc. +10.9° prob. 18 % 12 N max 13.7 Tramontana 84 % 1017 hPa 6 nubi sparse +12.7° perc. +12.2° prob. 14 % 6.6 N max 7.7 Tramontana 83 % 1017 hPa 9 pioggia leggera +15.1° perc. +14.8° 0.12 mm 2.1 S max 5.2 Ostro 80 % 1017 hPa 12 pioggia leggera +13.7° perc. +13.6° 0.29 mm 5.4 SSO max 5 Libeccio 94 % 1019 hPa 15 cielo coperto +13.6° perc. +13.4° prob. 32 % 2.2 SO max 3.5 Libeccio 94 % 1019 hPa 18 cielo coperto +13° perc. +12.8° prob. 8 % 2.8 N max 4.1 Tramontana 95 % 1021 hPa 21 nubi sparse +11.1° perc. +10.7° Assenti 4.4 NE max 4.8 Grecale 94 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 19:22

