Previsioni Meteo Taranto: il bollettino per domani giovedì 5 settembre

Giovedì 5 Settembre a Taranto si prospetta una giornata caratterizzata da variazioni climatiche significative. Le prime ore della mattina vedranno la presenza di piogge leggere, con una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 10-12%. Le temperature oscilleranno tra i 24,5°C e i 26,4°C, con una percezione di caldo leggermente superiore. Il vento soffierà da Est con intensità variabile tra i 5,2km/h e i 11,7km/h.

Durante la mattina, il cielo si libererà dalle nubi, lasciando spazio a un sole splendente. Le temperature aumenteranno gradualmente, con valori che raggiungeranno i 31,4°C. Il vento proveniente da Sud manterrà una velocità costante intorno ai 16,6km/h.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica cambierà nuovamente, con un aumento della copertura nuvolosa che porterà a un cielo coperto al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 29,7°C, con una percezione di caldo che potrebbe raggiungere i 31,5°C. Il vento proveniente da Sud soffierà con intensità tra i 16,8km/h e i 17,4km/h.

La sera sarà caratterizzata da un cielo coperto al 100%, con temperature che si attesteranno intorno ai 26,3°C. Il vento proveniente da Sud Est soffierà con una velocità tra i 7,6km/h e i 11km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Taranto per Giovedì 5 Settembre indicano una giornata con variazioni climatiche significative, passando da piogge leggere al sole splendente e infine a un cielo coperto. Le temperature oscilleranno tra i 24,5°C e i 31,5°C, con venti provenienti da diverse direzioni e intensità variabile. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni meteorologiche durante la giornata e di essere preparati a cambi repentini nelle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Giovedì 5 Settembre a Taranto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +25° perc. +25.4° prob. 22 % 5.2 E max 6.2 Levante 70 % 1012 hPa 3 cielo sereno +24.7° perc. +25.2° Assenti 5.5 E max 6.5 Levante 74 % 1011 hPa 6 pioggia leggera +25.8° perc. +26.4° 0.41 mm 8.7 ESE max 11.7 Scirocco 73 % 1012 hPa 9 cielo sereno +29.5° perc. +31.4° prob. 3 % 17.1 S max 16.2 Ostro 57 % 1012 hPa 12 nubi sparse +29.7° perc. +31.5° Assenti 17.1 S max 16.1 Ostro 56 % 1011 hPa 15 cielo coperto +28.6° perc. +31° prob. 19 % 11.2 SSO max 12.7 Libeccio 64 % 1011 hPa 18 cielo coperto +27.1° perc. +29.1° prob. 23 % 11.4 SE max 14.3 Scirocco 71 % 1010 hPa 21 nubi sparse +26.3° perc. +26.3° prob. 32 % 5.6 SE max 7.6 Scirocco 79 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:25 e tramonta alle ore 19:12

