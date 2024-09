Previsioni Meteo Taranto: il bollettino per il weekend 27 – 29 Settembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 27 Settembre, il cielo sarà sereno con una temperatura di 22,9°C e vento da Sud a 8,6 km/h. La mattina porterà cieli ancora sereni e una temperatura di 25,1°C, ideale per attività all’aperto. Nel pomeriggio, il clima rimarrà stabile con una massima di 27°C e umidità al 48%. Sabato, la notte inizierà serena ma con un aumento della copertura nuvolosa fino al 74%. La mattina vedrà nubi sparse e temperature fino a 25,2°C. Domenica, il cielo sarà coperto con temperature in calo a 22,4°C e vento sostenuto fino a 41,1 km/h, rendendo l’atmosfera fresca e ventilata.

Venerdì 27 Settembre

Nella notte di Venerdì 27 Settembre, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 22,9°C. La velocità del vento sarà di circa 8,6 km/h proveniente da Sud, con una copertura nuvolosa pari a 0%. L’umidità si manterrà attorno al 74%, garantendo una notte piacevole e fresca.

Durante la mattina, il tempo continuerà a rimanere sereno. Alle 08:00, la temperatura salirà a 25,1°C, con una leggera brezza che soffierà a 6,8 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà a 0%, mentre l’umidità scenderà al 51%, rendendo la mattinata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il clima si manterrà stabile con cieli sereni e una temperatura massima di 27°C alle 13:00. La brezza si intensificherà, raggiungendo i 14 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 48%, offrendo condizioni favorevoli per godere del sole.

Infine, la sera di Venerdì si presenterà ancora serena, con temperature che scenderanno a 23,8°C alle 20:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’atmosfera piacevole. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando al 74%, ma senza compromettere il comfort della serata.

Sabato 28 Settembre

La notte di Sabato 28 Settembre inizierà con un cielo sereno, con una temperatura di 23,2°C alle 00:00. Tuttavia, nel corso della notte, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 74% alle 01:00. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 2,6 km/h, proveniente da Sud Est.

Durante la mattina, il cielo si presenterà coperto fino alle 06:00, con temperature che varieranno tra 22,3°C e 25,2°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino a 96%, ma a partire dalle 09:00, si assisterà a un miglioramento, con nubi sparse e temperature in aumento. La brezza leggera accompagnerà la mattinata, rendendo l’aria fresca e gradevole.

Nel pomeriggio, il tempo si stabilizzerà ulteriormente, con temperature che raggiungeranno i 27,7°C alle 12:00. La copertura nuvolosa si manterrà tra 28% e 35%, permettendo al sole di farsi vedere. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 18,3 km/h alle 15:00, rendendo l’atmosfera vivace.

La sera porterà nuovamente un aumento della nuvolosità, con cieli coperti e temperature in calo fino a 24,5°C alle 21:00. La brezza tesa continuerà a soffiare, con raffiche che potranno raggiungere i 31,3 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 52%, rendendo la serata fresca e ventilata.

Domenica 29 Settembre

La notte di Domenica 29 Settembre inizierà con nubi sparse e una temperatura di 22,2°C. La velocità del vento sarà sostenuta, intorno ai 17,7 km/h, proveniente da Nord-Nord Ovest. La copertura nuvolosa si attesterà al 61%, creando un’atmosfera piuttosto fresca.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà, portando condizioni di sereno con temperature che saliranno fino a 23,1°C alle 09:00. La brezza vivace accompagnerà la mattinata, con una velocità del vento che raggiungerà i 26,9 km/h. L’umidità si manterrà bassa, attorno al 46%, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà coperto con temperature in calo fino a 22,4°C alle 15:00. La velocità del vento aumenterà ulteriormente, raggiungendo i 41,1 km/h, creando condizioni di vento fresco. L’umidità si attesterà attorno al 44%, rendendo l’atmosfera frizzante.

Infine, la sera di Domenica si preannuncia serena, con temperature che scenderanno a 18,2°C alle 21:00. La brezza forte continuerà a soffiare, con raffiche che potranno raggiungere i 54,8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 60%, garantendo una chiusura di fine settimana fresca e ventilata.

In conclusione, il fine settimana a Taranto si presenterà con un Venerdì sereno e caldo, un Sabato caratterizzato da nubi sparse e un Domenica fresca e ventosa. Le condizioni meteo offriranno opportunità per attività all’aperto, ma è consigliabile prepararsi per il vento forte previsto nella giornata di Domenica.

