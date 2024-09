Previsioni Meteo Teramo: il bollettino per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 14 Settembre a Teramo indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori freschi. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 11°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un lieve aumento, raggiungendo i 19°C. Tuttavia, nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, stabilizzandosi attorno ai 14°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 17 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 95%. Le temperature si manterranno fresche, con valori che varieranno da 11,3°C a 10,6°C. La velocità del vento sarà di circa 9,9 km/h, proveniente da Ovest, e l’umidità si attesterà attorno al 77%.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, ma si registreranno delle nubi sparse. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 19,7°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si ridurrà a circa 7,9 km/h, con una direzione che varierà da Ovest a Nord-Est. L’umidità scenderà al 34%, rendendo l’aria leggermente più secca.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con un cielo ancora coperto. Le temperature scenderanno progressivamente, arrivando a 13,5°C entro le ore serali. La velocità del vento si manterrà attorno ai 12 km/h, mentre l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 59%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 12°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. La velocità del vento sarà leggera, con valori intorno ai 6,7 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Teramo nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno fresche e un cielo prevalentemente nuvoloso. Si prevede che la situazione meteorologica non subirà significative variazioni, con la possibilità di qualche schiarita nei giorni successivi. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le nuvole continueranno a dominare il panorama.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Teramo

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +11.3° perc. +10.4° prob. 74 % 9.9 O max 13.5 Ponente 77 % 1013 hPa 3 nubi sparse +10.7° perc. +9.8° prob. 22 % 9.9 OSO max 9.5 Libeccio 74 % 1012 hPa 6 nubi sparse +12.6° perc. +11.5° prob. 15 % 7.9 O max 8.4 Ponente 63 % 1012 hPa 9 nubi sparse +17.8° perc. +16.7° prob. 5 % 5.8 NE max 12.4 Grecale 39 % 1012 hPa 12 nubi sparse +19.7° perc. +18.6° prob. 5 % 11.5 NNE max 17.3 Grecale 34 % 1012 hPa 15 cielo coperto +18.4° perc. +17.2° prob. 2 % 14.1 N max 17 Tramontana 37 % 1013 hPa 18 cielo coperto +13.5° perc. +12.4° Assenti 5.5 ONO max 8.4 Maestrale 59 % 1015 hPa 21 cielo coperto +13° perc. +11.9° prob. 2 % 8.5 O max 8.4 Ponente 60 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 19:12

