Previsioni Meteo Teramo: il bollettino per domani venerdì 13 settembre

Venerdì 13 Settembre a Teramo si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche instabili, con un’alta probabilità di precipitazioni. Durante la notte, la città sarà avvolta da pioggia moderata, con temperature che si aggireranno intorno ai 16°C. La copertura nuvolosa sarà totale, raggiungendo il 100%, e il vento soffierà da ovest a una velocità di circa 4-5 km/h.

Nella mattina, le previsioni meteo indicano un proseguimento delle piogge, sebbene con intensità variabile. Le temperature si manterranno fresche, oscillando tra i 15°C e i 18°C. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, con valori che si attesteranno attorno al 39%. Il vento continuerà a soffiare da nord-est, con una leggera intensificazione.

Nel pomeriggio, le condizioni non miglioreranno significativamente. Si registreranno piogge moderate, con temperature che scenderanno fino a 14°C. La copertura nuvolosa aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 71%. La velocità del vento si intensificherà, arrivando a 14-19 km/h, rendendo l’atmosfera più fresca e umida.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 12°C. Le precipitazioni continueranno, con una copertura nuvolosa che si manterrà sopra il 95%. Il vento, proveniente da nord-ovest, si farà sentire con raffiche fino a 28 km/h, contribuendo a un clima piuttosto fresco e umido.

In conclusione, le previsioni del tempo per Teramo nei prossimi giorni indicano un miglioramento solo parziale. Sabato e Domenica potrebbero portare schiarite, ma le temperature rimarranno fresche. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteorologiche instabili potrebbero persistere anche nei giorni successivi. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni meteo.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +16.4° perc. +16.5° 3.49 mm 4.6 O max 6 Ponente 91 % 1004 hPa 3 pioggia leggera +14.6° perc. +14.4° 0.12 mm 6.8 O max 12.6 Ponente 90 % 1004 hPa 6 nubi sparse +15.4° perc. +15° prob. 78 % 6.4 O max 9.9 Ponente 80 % 1004 hPa 9 pioggia leggera +18.3° perc. +17.9° 0.36 mm 5.7 NE max 8.6 Grecale 64 % 1005 hPa 12 pioggia leggera +18.9° perc. +18.4° 0.77 mm 8.1 NNE max 10.2 Grecale 63 % 1005 hPa 15 pioggia leggera +15° perc. +14.7° 0.91 mm 10.8 NNO max 19.1 Maestrale 79 % 1007 hPa 18 pioggia leggera +12.5° perc. +12.2° 0.55 mm 12.5 NO max 25.7 Maestrale 92 % 1011 hPa 21 pioggia leggera +12.1° perc. +11.7° 0.77 mm 10.7 NO max 25.3 Maestrale 88 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 19:13

