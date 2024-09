Previsioni Meteo Teramo: tutti i dettagli per domani sabato 21 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 21 Settembre a Teramo indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio di giornata prevalentemente sereno e un progressivo aumento della nuvolosità nel corso delle ore. Le temperature si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 21,4°C durante la mattina. Tuttavia, nel pomeriggio, si prevede un cambiamento significativo con l’arrivo di piogge leggere, che potrebbero influenzare le attività all’aperto.

Nella notte, le condizioni saranno tranquille, con poche nuvole e temperature che si attesteranno intorno ai 14,9°C. La copertura nuvolosa sarà bassa, con una percentuale del 31% e una leggera brezza da ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno al 90%, ma non si prevedono precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo si presenterà con poche nuvole e temperature in aumento, che raggiungeranno i 21,4°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma non si prevedono piogge. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 9,5 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 65%.

Nel pomeriggio, la situazione cambierà drasticamente. A partire dalle 15:00, si prevede l’arrivo di pioggia leggera, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 79%. Le temperature scenderanno a 20,2°C e la probabilità di pioggia aumenterà, con accumuli che potrebbero raggiungere i 0,14 mm entro le 16:00. L’umidità salirà nuovamente, toccando il 90%.

La sera porterà un ulteriore aumento della nuvolosità, con cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 17,2°C. La probabilità di pioggia rimarrà presente, sebbene le precipitazioni non siano previste in modo significativo. L’umidità continuerà a mantenersi alta, attorno al 89%, e il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 3,8 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Teramo mostrano un trend di instabilità. Dopo una giornata di Sabato con piogge leggere, si prevede un miglioramento per Domenica, con un ritorno a condizioni più soleggiate e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché l’autunno si avvicina e le condizioni atmosferiche possono variare rapidamente.

Tutti i dati meteo di Sabato 21 Settembre a Teramo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +14.9° perc. +14.8° prob. 3 % 5.7 O max 5.4 Ponente 90 % 1021 hPa 3 poche nuvole +14.4° perc. +14.1° prob. 6 % 6 O max 5.9 Ponente 88 % 1021 hPa 6 poche nuvole +15.7° perc. +15.6° prob. 3 % 4.8 O max 4.9 Ponente 85 % 1021 hPa 9 poche nuvole +19.9° perc. +19.8° Assenti 6.6 ENE max 4.7 Grecale 73 % 1021 hPa 12 nubi sparse +21.3° perc. +21.3° Assenti 9.5 E max 6.6 Levante 67 % 1020 hPa 15 pioggia leggera +20.2° perc. +20.2° 0.1 mm 8.4 ENE max 6.9 Grecale 77 % 1020 hPa 18 cielo coperto +17.5° perc. +17.7° prob. 29 % 2.5 E max 3.1 Levante 92 % 1021 hPa 21 nubi sparse +17.2° perc. +17.3° Assenti 2.3 SO max 2.6 Libeccio 89 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 18:59

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.