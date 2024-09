Previsioni Meteo Teramo: tutti i dettagli per il weekend 27 – 29 Settembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 27 Settembre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dell’1% e temperature intorno ai +18,8°C. Durante la mattina, il clima rimarrà prevalentemente sereno, con un aumento delle temperature fino a +29,2°C entro le 11:00. Nel pomeriggio, si prevede un leggero calo termico, ma senza precipitazioni. Sabato inizierà con nubi sparse e temperature di circa +20,6°C, con possibilità di pioggia leggera al mattino. Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà. Domenica, il clima sarà fresco e sereno, con temperature intorno ai +14°C.

Venerdì 27 Settembre

Nella notte di Venerdì 27 Settembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa pari all’1%. Le temperature si attesteranno intorno ai +18,8°C, con una temperatura percepita di +18,2°C. La velocità del vento sarà di circa 13,6 km/h proveniente da Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 14 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 59%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1012 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Proseguendo nella mattina, il cielo rimarrà prevalentemente sereno con poche nuvole. Alle 06:00, la temperatura salirà a +19,5°C e continuerà a crescere fino a raggiungere i +29,2°C entro le 11:00. La velocità del vento si ridurrà, oscillando tra 4,9 km/h e 5,3 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente da Sud. L’umidità si attesterà attorno al 40% e la pressione atmosferica rimarrà stabile.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere sereno e le temperature inizieranno a scendere leggermente, raggiungendo un massimo di +29°C alle 13:00. La velocità del vento si manterrà bassa, con valori intorno ai 3,9 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando al 41%. Non si prevedono precipitazioni, quindi sarà una giornata ideale per attività all’aperto.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno con poche nuvole. Le temperature scenderanno gradualmente, passando da +21,6°C alle 18:00 a +20,8°C alle 23:00. La velocità del vento si manterrà tra 9,2 km/h e 11,3 km/h, con un’umidità che salirà fino al 72%. Anche in questo caso, non si prevedono piogge.

Sabato 28 Settembre

La notte di Sabato 28 Settembre inizierà con nubi sparse e una temperatura di circa +20,6°C. La copertura nuvolosa sarà del 28%, con una velocità del vento di 11 km/h proveniente da Sud Ovest. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, con un’umidità attorno al 73%. A partire dall’1:00, il cielo diventerà coperto, con una temperatura che si manterrà intorno ai 20,4°C.

Nella mattina, si prevede un inizio con pioggia leggera alle 06:00, con una temperatura di +20,5°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 95%. La velocità del vento sarà di circa 6,7 km/h, e la probabilità di pioggia si attesterà attorno al 46%. Le temperature si alzeranno fino a +25,2°C entro le 09:00, ma la pioggia potrebbe rendere l’atmosfera umida.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà e si passerà a condizioni di cielo sereno a partire dalle 13:00, con temperature che scenderanno a +22,9°C. La velocità del vento si stabilizzerà intorno ai 6,3 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 49%, rendendo il clima più piacevole. Non si prevedono ulteriori precipitazioni.

La sera di Sabato sarà caratterizzata da un cielo sereno e temperature in calo, che scenderanno a +15°C entro le 20:00. La velocità del vento sarà leggera, intorno ai 6,9 km/h, e l’umidità si attesterà al 71%. Non si prevedono piogge, rendendo la serata ideale per attività all’aperto.

Domenica 29 Settembre

La notte di Domenica 29 Settembre si presenterà con un cielo sereno e temperature intorno ai +14°C. La copertura nuvolosa sarà del 3%, con una velocità del vento di circa 5,9 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 69%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1018 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno con qualche poca nuvola. Le temperature saliranno a +16,4°C alle 09:00, con una velocità del vento che aumenterà fino a 17,1 km/h. La probabilità di pioggia sarà presente, ma non si prevedono accumuli significativi. L’umidità si attesterà attorno al 67%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse e temperature che scenderanno a +15,5°C alle 13:00. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 12,7 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 62% e non si prevedono precipitazioni significative.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà nubi sparse con temperature che scenderanno a +10,5°C entro le 23:00. La velocità del vento sarà leggera, intorno ai 7,6 km/h, e l’umidità si attesterà al 68%. Non si prevedono piogge, rendendo la serata tranquilla.

In conclusione, il fine settimana a Teramo si presenterà con condizioni meteo variabili. Venerdì sarà una giornata di sole, mentre Sabato porterà piogge leggere al mattino, seguite da un miglioramento nel pomeriggio. Domenica si prevede un clima più fresco e sereno, ideale per attività all’aperto.

