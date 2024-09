Previsioni Meteo Terlizzi: il bollettino per domani martedì 1 ottobre

MeteoWeb

Martedì 1 Ottobre a Terlizzi si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che oscilleranno intorno ai 16°C. La brezza vivace proveniente da Ovest – Nord Ovest accompagnerà la notte, mantenendo l’umidità attorno al 62%.

Nel corso della mattina, le previsioni del tempo indicano un cielo ancora sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 21°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà moderata, con raffiche che potranno toccare i 16,6 km/h. L’umidità diminuirà progressivamente, favorendo una sensazione di maggiore freschezza.

Il pomeriggio continuerà a presentarsi con poche nuvole, senza alcuna previsione di precipitazioni. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20°C, con una leggera diminuzione rispetto al primo pomeriggio. La brezza leggera proveniente da Nord – Nord Est garantirà un clima piacevole, con un’umidità che si attesterà intorno al 55%.

Con l’arrivo della sera, il cielo rimarrà sereno, e le temperature scenderanno lentamente fino a raggiungere i 18°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la serata particolarmente gradevole. L’umidità si manterrà attorno al 65%, senza alcuna previsione di pioggia.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Terlizzi indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Non si prevedono cambiamenti significativi, rendendo questa settimana ideale per attività all’aperto. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni favorevoli nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Martedì 1 Ottobre a Terlizzi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +16° perc. +15.3° Assenti 16.6 ONO max 25.9 Maestrale 64 % 1018 hPa 4 cielo sereno +15.5° perc. +14.8° Assenti 14.4 ONO max 21.5 Maestrale 66 % 1018 hPa 7 cielo sereno +17.4° perc. +16.7° Assenti 13.2 ONO max 17.4 Maestrale 59 % 1018 hPa 10 cielo sereno +20.1° perc. +19.5° Assenti 12 NNO max 14.2 Maestrale 50 % 1017 hPa 13 cielo sereno +21.2° perc. +20.6° Assenti 13.6 NNE max 14.4 Grecale 49 % 1015 hPa 16 poche nuvole +19.7° perc. +19.3° Assenti 13.2 NE max 12 Grecale 60 % 1015 hPa 19 cielo sereno +18.6° perc. +18.2° Assenti 4.6 ESE max 4.8 Scirocco 65 % 1015 hPa 22 cielo sereno +18.4° perc. +17.9° Assenti 3.3 SSE max 5.7 Scirocco 63 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 18:31

