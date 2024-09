Previsioni Meteo Terlizzi: il bollettino per domani sabato 21 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Sabato 21 Settembre a Terlizzi si presenteranno favorevoli, con un predominio di cieli sereni e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo sarà completamente sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 19°C. La brezza leggera accompagnerà le ore notturne, mantenendo un’atmosfera fresca e piacevole.

Nella mattina, il sole continuerà a brillare, portando le temperature a salire fino a raggiungere i 22°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, con solo poche nuvole sparse che non influenzeranno la luminosità del cielo. La velocità del vento si manterrà attorno ai 10 km/h, proveniente principalmente da nord-ovest, rendendo l’aria ancora più fresca e gradevole.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un leggero aumento della temperatura, che si stabilizzerà attorno ai 22°C. Anche se ci saranno alcune nubi sparse, non si prevedono precipitazioni. L’intensità del vento potrebbe aumentare leggermente, raggiungendo i 14 km/h, ma rimarrà comunque una brezza leggera. L’umidità si manterrà su valori moderati, intorno al 58%, contribuendo a un clima complessivamente confortevole.

La sera porterà un ritorno a cieli sereni, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 19°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo le temperature serali piacevoli per eventuali attività all’aperto. L’umidità aumenterà leggermente, ma non ci saranno segnali di maltempo.

In conclusione, le previsioni meteo per Terlizzi indicano un Sabato caratterizzato da condizioni climatiche ideali, con cieli sereni e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si manterranno stabili e un clima complessivamente piacevole. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto troveranno sicuramente soddisfazione in questo fine settimana.

Tutti i dati meteo di Sabato 21 Settembre a Terlizzi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18.8° perc. +18.8° prob. 32 % 10.7 NO max 14.7 Maestrale 81 % 1019 hPa 4 cielo sereno +18° perc. +18° prob. 8 % 11.2 ONO max 15 Maestrale 83 % 1019 hPa 7 cielo sereno +19.4° perc. +19.3° Assenti 10.1 NO max 12.3 Maestrale 73 % 1020 hPa 10 cielo sereno +21.6° perc. +21.4° Assenti 9.7 N max 8.7 Tramontana 62 % 1020 hPa 13 nubi sparse +22.5° perc. +22.3° prob. 2 % 11.5 NNE max 9 Grecale 58 % 1019 hPa 16 poche nuvole +21.7° perc. +21.6° Assenti 16.6 NNE max 15.4 Grecale 64 % 1019 hPa 19 cielo sereno +20.4° perc. +20.4° Assenti 12.8 NNE max 16.7 Grecale 73 % 1020 hPa 22 cielo sereno +19.8° perc. +19.8° Assenti 7.3 N max 8.4 Tramontana 76 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 18:48

