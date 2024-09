Previsioni Meteo Terlizzi: il bollettino per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Sabato 28 Settembre a Terlizzi si preannuncia una giornata caratterizzata da un inizio soleggiato, che si trasformerà nel corso della giornata in condizioni di cielo coperto. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori piuttosto elevati, con picchi che raggiungeranno i 28,8°C nel primo pomeriggio. Tuttavia, nel corso della giornata si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo prevalentemente coperto nel pomeriggio e in serata. I venti si presenteranno moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 36,3 km/h.

Nella notte, le condizioni meteo saranno tranquille, con poche nuvole e temperature che si attesteranno intorno ai 23,4°C. La brezza leggera accompagnerà le prime ore della giornata, mantenendo un’umidità attorno al 60%. Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sereno, favorendo un aumento delle temperature fino a 27,6°C intorno alle 09:00. La brezza si intensificherà, con velocità del vento che raggiungeranno i 9,2 km/h.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si assisterà a un cambiamento significativo: il cielo inizierà a coprirsi con nubi sparse e, successivamente, diventerà completamente coperto. Le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 25,2°C alle 17:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 26,3 km/h, e l’umidità si attesterà attorno al 49%.

Con l’arrivo della sera, le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, con temperature che scenderanno fino a 19,6°C entro le 23:00. I venti freschi si faranno sentire, con raffiche che potranno arrivare fino a 40 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 56%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Terlizzi indicano un inizio di settimana con temperature in calo e un aumento della probabilità di piogge. Pertanto, si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti significativi.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +23.1° perc. +23° Assenti 3.5 OSO max 6.1 Libeccio 59 % 1011 hPa 4 poche nuvole +22.6° perc. +22.4° Assenti 4.8 SSO max 6.3 Libeccio 58 % 1010 hPa 7 cielo sereno +24.9° perc. +24.8° Assenti 7.3 SSO max 16.3 Libeccio 49 % 1011 hPa 10 cielo sereno +28.3° perc. +27.9° Assenti 6.2 OSO max 20.8 Libeccio 39 % 1010 hPa 13 nubi sparse +28.5° perc. +28.2° Assenti 10.4 OSO max 21.8 Libeccio 42 % 1009 hPa 16 cielo coperto +26.6° perc. +26.6° prob. 2 % 26.3 O max 36.3 Ponente 50 % 1011 hPa 19 nubi sparse +23.2° perc. +23° Assenti 26.3 O max 43.9 Ponente 52 % 1012 hPa 22 nubi sparse +20.6° perc. +20° Assenti 28 O max 41.4 Ponente 50 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 18:36

