Previsioni Meteo Terlizzi: tutti i dettagli per domani venerdì 27 settembre

Nella giornata di Venerdì 27 Settembre, Terlizzi si presenterà con condizioni di meteo favorevoli, caratterizzate da un cielo prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si manterranno attorno ai 22°C, con una leggera diminuzione nelle ore più tarde. La mattina porterà un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 27°C intorno a mezzogiorno, accompagnate da una leggera brezza. Nel pomeriggio, si assisterà a un picco di 28°C, mentre la sera vedrà un graduale abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 24°C.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa minima, pari al 5%. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra 21,6°C e 22,3°C, con una leggera brezza proveniente da Sud-Sud Ovest. L’umidità si attesterà attorno al 64%, garantendo un clima piuttosto confortevole.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 27,7°C entro le ore centrali della giornata. La brezza leggera accompagnerà il riscaldamento, con venti provenienti da Sud e Sud Ovest. L’umidità si ridurrà ulteriormente, scendendo al 40%, rendendo l’aria più secca e piacevole.

Il pomeriggio si preannuncia caldo, con temperature che toccheranno i 28,2°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno e le condizioni di meteo saranno ideali per attività all’aperto. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 9,2 km/h, mantenendo comunque una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, portandosi intorno ai 24°C. Il cielo continuerà a rimanere sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la transizione verso la notte. L’umidità si stabilizzerà attorno al 60%, mantenendo un clima gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Terlizzi nei prossimi giorni indicano un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature piacevoli. Sabato e Domenica si preannunciano simili, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per trascorrere del tempo all’aperto, godendo di un clima ideale.

Tutti i dati meteo di Venerdì 27 Settembre a Terlizzi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +22.1° perc. +22° Assenti 7 SSO max 13 Libeccio 63 % 1013 hPa 4 cielo sereno +21.6° perc. +21.3° Assenti 3.5 SO max 7.3 Libeccio 58 % 1012 hPa 7 cielo sereno +23.5° perc. +23.2° Assenti 5 SO max 10.2 Libeccio 48 % 1012 hPa 10 cielo sereno +26.7° perc. +26.7° Assenti 2.7 SO max 10.7 Libeccio 40 % 1012 hPa 13 cielo sereno +28.2° perc. +28° Assenti 8.5 E max 16.3 Levante 43 % 1011 hPa 16 cielo sereno +26.8° perc. +27.4° Assenti 6.2 SE max 16.7 Scirocco 53 % 1010 hPa 19 cielo sereno +24.7° perc. +24.7° Assenti 7.6 SO max 15.2 Libeccio 58 % 1011 hPa 22 cielo sereno +23.4° perc. +23.4° Assenti 6.2 SO max 10 Libeccio 62 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 18:37

