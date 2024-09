Previsioni Meteo Termini Imerese: il bollettino per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Termini Imerese di Sabato 14 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, seguito da un aumento della nuvolosità e da piogge leggere nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con massime intorno ai 22,9°C e minime che scenderanno fino a 19,2°C. La velocità del vento varierà, con raffiche che potranno raggiungere i 36,2 km/h. L’umidità si attesterà su valori medio-alti, intorno al 61%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno prevalentemente serene, con un cielo sereno e una temperatura che si attesterà intorno ai 19,2°C. La copertura nuvolosa sarà assente, con un’umidità al 56% e una leggera brezza proveniente da Ovest.

Nella mattina, si assisterà a un aumento della nuvolosità, con nubi sparse che copriranno il cielo. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo circa 22,9°C entro le ore centrali della mattinata. La velocità del vento si manterrà attorno ai 21 km/h, con direzione prevalentemente da Ovest. L’umidità scenderà fino al 45%, rendendo l’aria più secca e confortevole.

Il pomeriggio porterà un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge leggere a partire dalle ore 14:00. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 20,6°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 77%, e le precipitazioni si intensificheranno, con accumuli che potranno raggiungere i 0,48 mm. Il vento si farà più debole, con velocità che scenderanno a 10,5 km/h.

Nella sera, le piogge continueranno, seppur con intensità minore. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 19,6°C, mentre la copertura nuvolosa rimarrà alta, con valori che raggiungeranno il 65%. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli di circa 0,2 mm. La brezza si manterrà leggera, rendendo l’atmosfera più fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Termini Imerese nei prossimi giorni evidenziano un miglioramento delle condizioni meteo. Domenica si prevede un ritorno a cieli sereni e temperature in aumento, mentre lunedì e martedì potrebbero presentarsi con condizioni simili, mantenendo un clima piacevole e stabile. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto potranno approfittare di queste giornate favorevoli.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18.9° perc. +18.3° Assenti 16.3 OSO max 28.9 Libeccio 58 % 1014 hPa 4 nubi sparse +18.3° perc. +17.8° prob. 14 % 14.7 SO max 27.3 Libeccio 61 % 1014 hPa 7 nubi sparse +20.4° perc. +19.8° prob. 14 % 25.1 O max 37.4 Ponente 50 % 1014 hPa 10 nubi sparse +21.8° perc. +21.4° prob. 19 % 15.4 ONO max 22.4 Maestrale 49 % 1014 hPa 13 nubi sparse +21.8° perc. +21.4° prob. 46 % 24.2 NNO max 25.4 Maestrale 53 % 1014 hPa 16 pioggia leggera +20.3° perc. +19.9° 0.26 mm 10.5 NO max 16.6 Maestrale 60 % 1015 hPa 19 pioggia leggera +20° perc. +19.6° 0.12 mm 8.4 ONO max 14.3 Maestrale 59 % 1016 hPa 22 pioggia leggera +19.6° perc. +19.3° 0.2 mm 9.1 O max 11.2 Ponente 63 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 19:10

