Previsioni Meteo Termini Imerese: il bollettino per domani venerdì 13 settembre

Le previsioni meteo per Venerdì 13 Settembre a Termini Imerese indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un clima gradevole e temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno nubi sparse, mentre dalla mattina in poi il cielo si schiarirà, portando a un pomeriggio di sole. Le temperature si manterranno intorno ai 24°C durante il giorno, con un leggero calo in serata. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 36 km/h.

Nel dettaglio, la notte inizierà con nubi sparse e temperature che si attesteranno attorno ai 22°C. La copertura nuvolosa sarà del 49%, con una leggera brezza proveniente da sud-sud ovest. Con il passare delle ore, la nuvolosità si ridurrà, e già dalle prime ore della mattina si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 23°C alle 07:00 e continuando a salire fino a superare i 25°C entro le 10:00.

Durante il pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che toccheranno il picco di 24°C alle 13:00 e mantenendosi stabili fino alle 15:00. La ventilazione sarà sostenuta, con velocità che varieranno tra i 22 km/h e i 28 km/h, rendendo l’aria fresca e piacevole. L’umidità si manterrà attorno al 50%, contribuendo a un comfort climatico ottimale.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa 20°C. Il cielo rimarrà sereno, e la ventilazione continuerà a essere presente, con raffiche che potranno raggiungere i 38 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma non ci saranno precipitazioni previste.

In conclusione, le previsioni del tempo per Termini Imerese nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità climatica, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e condizioni di cielo prevalentemente sereno. Si prevede che il bel tempo continuerà anche nei giorni successivi, rendendo questo periodo particolarmente favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Termini Imerese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +22.4° perc. +22.5° prob. 9 % 11.7 SSO max 16.5 Libeccio 69 % 1012 hPa 3 nubi sparse +22.1° perc. +22.3° prob. 43 % 16.6 SSO max 30.3 Libeccio 76 % 1011 hPa 6 pioggia leggera +23.1° perc. +23.2° 0.19 mm 12.4 OSO max 27.6 Libeccio 69 % 1012 hPa 9 nubi sparse +25.2° perc. +25.2° prob. 10 % 22.1 ONO max 36.3 Maestrale 52 % 1013 hPa 12 poche nuvole +25.2° perc. +25.1° prob. 10 % 28.1 ONO max 36.9 Maestrale 49 % 1014 hPa 15 cielo sereno +23.9° perc. +23.6° Assenti 23.9 NO max 30.8 Maestrale 51 % 1013 hPa 18 cielo sereno +21.8° perc. +21.6° Assenti 16 O max 30.4 Ponente 58 % 1014 hPa 21 cielo sereno +21.2° perc. +20.8° Assenti 23.7 O max 38.1 Ponente 57 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 19:12

