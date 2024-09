Previsioni Meteo Termini Imerese: tutti i dettagli per domani lunedì 30 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 30 Settembre a Termini Imerese indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno gradevoli durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa sarà minima, e non si prevedono precipitazioni. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da nord, contribuendo a un clima piacevole e fresco.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 19,9°C, con una leggera diminuzione man mano che si avvicinerà l’alba. La copertura nuvolosa sarà di circa il 50%, garantendo una visibilità discreta. L’umidità si manterrà attorno al 67%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1021 hPa.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 21°C entro le 07:00, e toccheranno i 23,2°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si ridurrà drasticamente, passando dal 44% al 7%, e il cielo si presenterà sereno. I venti continueranno a soffiare debolmente, con velocità che varieranno tra i 6,1 km/h e i 11,6 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, ma rimarranno comunque gradevoli, oscillando tra i 22,7°C e i 20,6°C. Il cielo rimarrà sereno, senza alcuna nuvola in vista. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 64% verso le 17:00. Anche in questo frangente, i venti saranno leggeri, contribuendo a mantenere un clima fresco e piacevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 19°C. Il cielo continuerà a rimanere sereno, con una copertura nuvolosa pari a 0%. L’umidità aumenterà fino al 72% durante le ore notturne, ma non si prevedono variazioni significative nel meteo.

In conclusione, le previsioni del tempo per Termini Imerese nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su livelli gradevoli e cieli sereni. Non si prevedono cambiamenti significativi, e il clima continuerà a essere favorevole per attività all’aperto. Gli amanti del sole e delle temperature miti troveranno sicuramente soddisfazione in questo inizio di settimana.

Tutti i dati meteo di Lunedì 30 Settembre a Termini Imerese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +19.9° perc. +19.7° Assenti 7.8 N max 9.6 Tramontana 67 % 1021 hPa 4 nubi sparse +19.5° perc. +19.3° Assenti 6.1 NNO max 7.7 Maestrale 69 % 1021 hPa 7 nubi sparse +21° perc. +20.8° Assenti 7.7 NNO max 8.9 Maestrale 61 % 1021 hPa 10 poche nuvole +22.8° perc. +22.5° Assenti 10.1 N max 9.6 Tramontana 53 % 1022 hPa 13 cielo sereno +23° perc. +22.8° Assenti 11.6 N max 10.8 Tramontana 53 % 1021 hPa 16 cielo sereno +21.5° perc. +21.2° Assenti 9.5 N max 10.3 Tramontana 59 % 1020 hPa 19 cielo sereno +20° perc. +19.8° Assenti 5.2 N max 7.1 Tramontana 67 % 1021 hPa 22 cielo sereno +19.2° perc. +19° Assenti 1.9 NE max 4 Grecale 70 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 18:45

